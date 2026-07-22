Ελλάδα Κρήτη

Ανήλικοι ήρθαν για διακοπές στην Κρήτη και έκλεβαν οχήματα!

Συνελήφθησαν ένας 16χρονος και ένας 17χρονος - Συνελήφθη και ο πατέρας του ενός για παραμέληση εποπτείας

Pexels
Pexels
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Ήρθαν για διακοπές από την Ολλανδία στην Κρήτη και άρχισαν να επιδίδονται σε... κλοπές οχημάτων! Ο λόγος για δύο ανήλικους Ολλανδούς, 16 και 17 χρόνων αντίστοιχα, οι οποίοι έκλεψαν μία μοτοσικλέτα, ένα ΙΧ αυτοκίνητο και ένα μοτοποδήλατο. Το περιστατικό σημειώθηκε στα Μάταλα του Δήμου Φαιστού, με τους ιδιοκτήτες των οχημάτων να καταγγέλλουν στις αρχές την κλοπή.

Διαβάστε για την υπόθεση κλοπών από νεαρούς στα Μάταλα.

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