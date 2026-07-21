Καιρός: Κορυφώνεται ο καύσωνας την Τετάρτη - «Ανάσα» δροσιάς από την Πέμπτη

Ο καύσωνας κορυφώνεται στην κεντρική και νότια χώρα την Τετάρτη, ενώ αντίθετα στη βόρεια Ελλάδα θα επικρατήσει άστατος καιρός με μπόρες και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές.

@flashgrofficial 🌡️ Δύο διαφορετικά πρόσωπα θα δείξει ο καιρός την Τετάρτη! 🔥 Στα νότια ο καύσωνας επιμένει, με τη θερμοκρασία να φτάνει τοπικά ακόμη και τους 43°C, ενώ στη βόρεια Ελλάδα αναμένονται μπόρες, καταιγίδες και ισχυροί άνεμοι. 🌬️ Από την Πέμπτη η ζέστη αρχίζει να υποχωρεί, ενώ την Παρασκευή επιστρέφουν οι βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας. 🎤 Δημήτρης Παπαϊωάννου 📹✂ Γιάννης Τσακμακίδης 🎨 Χριστίνα Κεκεμπάνου ♬ πρωτότυπος ήχος Flash.gr

Πιο αναλυτικά, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Όμως στη βόρεια χώρα και κυρίως την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, το πρωί αλλά και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, με ισχυρές ριπές ανέμων και πολλούς κεραυνούς. Το βράδυ μπόρες και καταιγίδες αναμένονται και στο βόρειο Αιγαίο και πιθανόν το απόγευμα στην ανατολική Θεσσαλία.

Στο Αιγαίο θα πνέουν μεταβλητοί άνεμοι 3-5 και από το βράδυ στο βόρειο τοπικά 6-7 μποφόρ. Στο Ιόνιο από το μεσημέρι θα επικρατήσουν βόρειοι-βορειοδυτικοί άνεμοι 4-6 και στο βόρειο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο στην κεντρική και νότια χώρα θα φτάσει τους 36-39 και τοπικά στην ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία και το εσωτερικό της Κρήτης τους 40-43°C, ενώ στη βόρεια-βορειοανατολική θα σημειώσει πτώση.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 39°C, με νότιους-νοτιοδυτικούς ανέμους 3-5 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν το μεσημέρι και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, πιθανόν ισχυρές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36°C, με βοριάδες από το απόγευμα που θα φτάνουν το βράδυ τα 5-6 μποφόρ.

Από την Πέμπτη η θερμοκρασία θα πέσει αισθητά σε όλη τη χώρα, ενώ θα ενισχυθούν και οι βοριάδες στα πελάγη μέχρι τα 6-7 μποφόρ.