Ανάσα δροσιάς μετά τον καύσωνα: Πέφτει η θερμοκρασία, έρχονται βροχές και καταιγίδες

Οι βοριάδες που θα επικρατήσουν την Πέμπτη στη χώρα θα έχουν ως αποτέλεσμα την αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα μετά από αρκετές ημέρες.

Την Πέμπτη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τις πρωινές ώρες θα εκδηλωθούν σύντομες μπόρες και λίγες μεμονωμένες καταιγίδες στις Σποράδες, τη βόρεια Εύβοια, τη Χαλκιδική και λίγες τοπικές βροχές στην ανατολική Στερεά. Από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ορεινά της ανατολικής και βόρειας χώρας και στην ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις.

Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες με ένταση 3-6 και πρόσκαιρα 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί άνεμοι 5-6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία σε πτώση θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές τους 29-32 και τοπικά τους 33-34 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου, με βοριάδες κυρίως 3-5 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου, με βοριάδες κυρίως 3-5 μποφόρ.

Την Παρασκευή, μια διαταραχή από τη βόρεια Ευρώπη θα εντείνει την αστάθεια, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας, με τα πιο έντονα φαινόμενα να εντοπίζονται στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, το βόρειο Αιγαίο και την Εύβοια.

Να σημειωθεί ότι λόγω της πορείας του καιρού έχει προκληθεί αναστάτωση στο Προεδρικό Μέγαρο λόγω της επικείμενης εκδήλωσης για την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας, η οποία εορτάζεται στις 24 Ιουλίου.