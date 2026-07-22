Καύσωνας: «Έβρασαν» οι πόλεις - Πάνω από 60 βαθμούς Κελσίου η άσφαλτος και έως 75 το Καλλιμάρμαρο

Σε συνθήκες ακραίου καύσωνα βρίσκεται για τρίτη συνεχόμενη ημέρα η χώρα, με τον υδράργυρο να φτάνει έως και τους 42 βαθμούς Κελσίου και το αίσθημα της ζέστης να είναι ακόμη εντονότερο στις πόλεις.

Η άσφαλτος, οι ταράτσες και οι μεταλλικές επιφάνειες των αυτοκινήτων μετατρέπονται κυριολεκτικά σε πηγές θερμότητας, με τις θερμικές κάμερες να καταγράφουν θερμοκρασίες άνω των 60°C και σε ορισμένες περιπτώσεις να αγγίζουν ακόμη και τους 75°C.

Για ακόμη μία ημέρα, αρκετοί πολίτες αναζήτησαν ανάσα δροσιάς στις παραλίες, ενώ όσοι χρειάστηκε να κυκλοφορήσουν στους δρόμους είχαν μαζί τους καπέλα, ομπρέλες και νερό, καθώς το κύμα καύσωνα συνεχίζεται.

Μετρήσεις-σοκ από τις θερμικές κάμερες

Στις 12:00, η θερμοκρασία του αέρα έφτασε τους 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ η αισθητή θερμοκρασία άγγιξε τους 40 βαθμούς. Ωστόσο, πρόκειται για τη θερμοκρασία που καταγράφεται στον αέρα, καθώς η θερμική κάμερα που βρέθηκε στον Λυκαβηττό κατέγραψε θερμοκρασίες που άγγιξαν τους 60 βαθμούς.

Η διαφορά ανάμεσα στη θερμοκρασία του αέρα και στη θερμική επιβάρυνση που βιώνει ο άνθρωπος αποτυπώνεται με χαρακτηριστικό τρόπο και μέσα από τον θερμικό φακό.

Ο χειριστής του drone συνέκρινε δύο αυτοκίνητα διαφορετικού χρώματος, τα οποία βρίσκονταν στο ίδιο σημείο, αλλά λόγω των διαφορετικών επιφανειών τους συσσώρευαν διαφορετικά επίπεδα θερμότητας και, κατά συνέπεια, την εξέπεμπαν στο περιβάλλον.

Μάλιστα, η θερμική κάμερα έδειξε πως ακόμη και μετά την απομάκρυνση ενός σταθμευμένου οχήματος, η θερμική ακτινοβολία παραμένει στην ατμόσφαιρα.

Πού καταγράφηκαν οι υψηλότερες θερμοκρασίες

Ιδιαίτερα έντονες συνθήκες καύσωνα επικράτησαν στη χώρα την Τετάρτη 22 Ιουλίου, κυρίως στα κεντρικά και νότια τμήματα, αλλά και στην Κρήτη, όπου οι μέγιστες θερμοκρασίες ξεπέρασαν τοπικά τους 43°C.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στο Λευκοχώρι Φθιώτιδας, όπου ο υδράργυρος έφτασε τους 43,5 βαθμούς Κελσίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου σε 28 σταθμούς, που αντιστοιχούν περίπου στο 5% του συνόλου, ενώ τους 37 βαθμούς ξεπέρασε σε 138 σταθμούς του δικτύου, δηλαδή περίπου στο 23% του συνόλου.

Σε χάρτη του ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ αποτυπώνεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα έως τις 18:10, ενώ στον πίνακα που περιλαμβάνεται στο σχήμα παρουσιάζονται οι οκτώ σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες τιμές.

Στους 75 βαθμούς η θερμοκρασία στο Καλλιμάρμαρο

Στην Αθήνα, η θερμική κάμερα σάρωσε στις 14:00 το Καλλιμάρμαρο, καταγράφοντας θερμοκρασίες που έφτασαν τους 75 βαθμούς Κελσίου, λόγω του μαρμάρου, της αντανάκλασης και των μεταλλικών στοιχείων.

Σε απόσταση λίγων μέτρων, στο πυκνοδομημένο αστικό τοπίο, η θερμοκρασία ξεπέρασε σε ορισμένα σημεία ακόμη και τους 75 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, όταν η κάμερα εστίασε σε σημεία με πράσινο, η θερμοκρασία έπεσε κάτω από τους 50 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη, παρά τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες, πολλοί εργαζόμενοι παρέμειναν στις θέσεις τους, ενώ οι πολίτες αναζητούσαν τρόπους για να αντιμετωπίσουν τις συνθήκες καύσωνα.

Στη Λάρισα, όπου η πρόβλεψη έκανε λόγο για θερμοκρασίες έως και 42 βαθμούς Κελσίου από το μεσημέρι και μετά, όσοι είχαν υποχρεώσεις φρόντισαν να βγουν από νωρίς, προκειμένου να αποφύγουν τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες.

Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν την έκθεση στον ήλιο κατά τις θερμές ώρες της ημέρας, να φροντίζουν για την επαρκή ενυδάτωσή τους και να βρίσκονται σε επαγρύπνηση, καθώς ο δείκτης επικινδυνότητας παραμένει ιδιαίτερα υψηλός.

«Καμίνι» παραμένει η Λάρισα, με τη θερμοκρασία να ξεπερνά για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Κατά τις απογευματινές ώρες, η εικόνα ήταν ελαφρώς καλύτερη, με τη θερμοκρασία να διαμορφώνεται στους 35 βαθμούς υπό σκιά. Οι κάτοικοι της πόλης εκμεταλλεύτηκαν τη μικρή αυτή υποχώρηση της ζέστης, προκειμένου να βγουν έξω και να απολαύσουν το βράδυ τους.