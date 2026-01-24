Τροχαίο με δύο τραυματίες στη Χαλκίδα - Μηχανή παρέσυρε πεζό

Τροχαίο ατύχημα με δύο τραυματίες σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, 24 Ιανουαρίου στην περιοχή της Χαλκίδας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα eviaonline.gr, το τροχαίο σημειώθηκε όταν μηχανή που οδηγούσε 30χρονος χτύπησε, για άγνωστη προς το παρόν αιτία, πεζό στην περιοχή Φάρος Αυλιδας στο Δήμο Χαλκιδέων.



Στο σημείο έφτασε η αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε και τους δύο τραυματίες στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.



Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, πιο σοβαρά φέρεται να είναι ο οδηγός της μηχανής.