Θανατηφόρο τροχαίο στο Κιλκίς: Νεκρός 62χρονος οδηγός - Το ΙΧ του «καρφώθηκε» σε δέντρο
Το τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στην επαρχιακή οδό Αξιούπολης – Φανού στο Κιλκίς, με έναν 62χρονο να χάνει τη ζωή του.
Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (26/1) στο Κιλκίς, στο 2ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Αξιούπολης – Φανού.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε 62χρονος εξετράπη της πορείας του περίπου στις 01:30 π.μ. και προσέκρουσε σε δέντρο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού.
Ο άνδρας απεγκλωβίστηκε από την Πυροσβεστική, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο κέντρο υγείας Πολυκάστρου και έπειτα στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Τα αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος ερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Παιονίας.