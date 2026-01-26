Θανατηφόρο τροχαίο στο Κιλκίς: Νεκρός 62χρονος οδηγός - Το ΙΧ του «καρφώθηκε» σε δέντρο

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (26/1) στο Κιλκίς, στο 2ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Αξιούπολης – Φανού.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε 62χρονος εξετράπη της πορείας του περίπου στις 01:30 π.μ. και προσέκρουσε σε δέντρο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού.

Ο άνδρας απεγκλωβίστηκε από την Πυροσβεστική, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο κέντρο υγείας Πολυκάστρου και έπειτα στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τα αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος ερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Παιονίας.