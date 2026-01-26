Θεσσαλονίκη: Εξαρθρώθηκε συμμορία 15 ατόμων για διαρρήξεις και κλοπές

Εξιχνιάστηκαν διαρρήξεις και κλοπές που σημειώθηκαν το προηγούμενο έτος σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, με τις αστυνομικές αρχές να ταυτοποιούν συνολικά 15 άτομα και να σχηματίζουν τις αντίστοιχες δικογραφίες εις βάρος τους.

Τα περιστατικά περιλαμβάνουν πέντε διαρρήξεις σπιτιών, μία διάρρηξη μοτοσικλέτας, μία διάρρηξη καταστήματος, τρεις κλοπές σε καταστήματα και δύο κλοπές με τη μέθοδο της απασχόλησης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, τα περιστατικά σημειώθηκαν στις περιοχές Παύλου Μελά και Τούμπας – Τριανδρίας. Η λεία των δραστών περιλάμβανε μετρητά ύψους 3.750 ευρώ, κοσμήματα, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, εργαλεία, προϊόντα συνολικής αξίας περίπου 4.850 ευρώ, ένα ποδήλατο και τραπεζικές κάρτες.