Βορίζια: Ενώπιον δικαστή οι γονείς του Φανούρη μετά το επεισόδιο με την οικογένεια Φραγκιαδάκη

Το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου αναμένεται να περάσουν σήμερα, Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, οι γονείς του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, μετά το νέο «επεισόδιο» που σημειώθηκε ανάμεσα στις δύο οικογένειες που ενεπλάκησαν στο αιματηρό περιστατικό των Βοριζίων τον περασμένο Νοέμβριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, ο πατέρας και η μητέρα του 39χρονου είχαν έντονη λεκτική αντιπαράθεση με την αδερφή της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψή τους από τις ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που παραμένουν στο χωριό. Την Παρασκευή, ο εισαγγελέας Ηρακλείου, αφού παρέλαβε τη δικογραφία, άσκησε ποινικές διώξεις και τους παρέπεμψε να δικαστούν σήμερα στο Αυτόφωρο.

Παραμένει αβέβαιο αν ο πατέρας του 39χρονου θα εμφανιστεί στο δικαστήριο, καθώς μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ με κορωνοϊό, όπου και νοσηλευόταν φρουρούμενος.

Τεταμένη η ατμόσφαιρα στα Βορίζια

Δύο μήνες έχουν περάσει από την ημέρα που οι δύο οικογένειες αντάλλαξαν πυρά, με τραγική κατάληξη τον θάνατο του 39χρονου Φανούρη Καργάκη και της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, ενώ τέσσερα ακόμη άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά.

Παρά το χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει, η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα φορτισμένη· κάθε φορά που τα δύο «στρατόπεδα» συναντιούνται, σημειώνονται νέες λεκτικές επιθέσεις. Παρά την παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων στο χωριό, τα πνεύματα δεν έχουν καταλαγιάσει.

Την ίδια στιγμή, στη φυλακή εξακολουθούν να βρίσκονται τα τέσσερα αδέρφια Φραγκιαδάκη, ο 30χρονος ξάδερφός τους, ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη και ο 48χρονος ξάδερφος.