Βορίζια: Στο νοσοκομείο οι γονείς του Φανούρη Καργάκη - Αναβλήθηκε η δίκη στο Αυτόφωρο

Αναβλήθηκε η δίκη στο Αυτόφωρο δικαστήριο για τους γονείς του 39χρονου Φανούρη Καργάκη από τα Βορίζια μετά το νέο φραστικό «επεισόδιο» που εκτυλίχθηκε με την οικογένεια Φραγκιαδάκη, φέρνοντας πάλι ένταση στο χωριό δυόμισι μήνες μετά το μακελειό με τους δύο νεκρούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, η δίκη στο Αυτόφωρο δικαστήριο ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί σήμερα, Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, ωστόσο τόσο η μητέρα του 39χρονου όσο και ο πατέρας του νοσηλεύονται στο νοσοκομείο.

Από τη μία, ο πατέρας έχει διαγνωστεί με κορονοϊό και νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, ενώ η μητέρα αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία με πόνους στο στήθος και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο το βράδυ της Κυριακής.

Εξαιτίας αυτών των εξελίξεων το Αυτόφωρο δικαστήριο θα αναβάλει την συνεδρίασή του για το συγκεκριμένο επεισόδιο και αναμένεται να ορίσει νέα ημερομηνία.

Τεταμένη η ατμόσφαιρα στα Βορίζια

Δύο μήνες έχουν περάσει από την ημέρα που οι δύο οικογένειες αντάλλαξαν πυρά, με τραγική κατάληξη τον θάνατο του 39χρονου Φανούρη Καργάκη και της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, ενώ τέσσερα ακόμη άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά.

Παρά το χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει, η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα φορτισμένη· κάθε φορά που τα δύο «στρατόπεδα» συναντιούνται, σημειώνονται νέες λεκτικές επιθέσεις. Παρά την παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων στο χωριό, τα πνεύματα δεν έχουν καταλαγιάσει.

Την ίδια στιγμή, στη φυλακή εξακολουθούν να βρίσκονται τα τέσσερα αδέρφια Φραγκιαδάκη, ο 30χρονος ξάδερφός τους, ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη και ο 48χρονος ξάδερφος.