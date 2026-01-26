Ελλάδα Κρήτη

Ηράκλειο: Αναζητούν τον υπερτυχερό που κέρδισε πάνω από 7,5 εκατ. ευρώ στο ΤΖΟΚΕΡ - Βίντεο

«Ευχόμαστε ο τυχερός να ευχαριστηθεί τα κέρδη του και να τα αξιοποιήσει όπως εκείνος επιθυμεί», λένε από το πρακτορείο.

Πλουσιότερος κατά 7.579.867,70 ευρώ έγινε το βράδυ της Κυριακής 25/1 ένας υπερτυχερός στην Κρήτη καθώς κέρδισε ένα από τα δύο "χρυσά" δελτία, στην κλήρωση του Τζόκερ. Το νικητήριο δελτίο της 1ης κατηγορίας (5+1) κατατέθηκε σε πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών επί της Λ. 62 Μαρτύρων στο Ηράκλειο.

