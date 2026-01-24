Βορίζια: Νέα ένταση 2,5 μήνες μετά το μακελειό - Στο κρατητήριο οι γονείς του Φανούρη Καργάκη

Το φάντασμα της βεντέτας και του του διπλού φονικού συνεχίζει να πλανάται πάνω από τα Βορίζια, καθώς οι σχέσεις των δύο εμπλεκόμενων οικογενειών παραμένουν «καζάνι που βράζει». Τις τελευταίες ώρες, η ένταση χτύπησε «κόκκινο» με τη σύλληψη των γονέων του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, ο οποίος είχε πέσει νεκρός κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών την 1η Νοεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του cretalive.gr, όλα ξεκίνησαν όταν η αδελφή της θανούσης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη (η οποία είχε τραυματιστεί στο χέρι κατά το μακελειό) πέρασε έξω από το σπίτι της οικογένειας Καργάκη. Σύμφωνα με την καταγγελία της οι γονείς του 39χρονου άρχισαν να την εξυβρίζουν και να την απειλούν. Αυτή υπέβαλε άμεσα μήνυση στο Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού και οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη και των δύο γονέων.

Η μητέρα οδηγήθηκε ήδη ενώπιον του Εισαγγελέα, ενώ ο πατέρας νοσηλεύεται φρουρούμενος στο ΠΑΓΝΗ, καθώς προσβλήθηκε από Covid και παρουσίασε χαμηλό οξυγόνο.

Παρά το γεγονός ότι πολλά μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη έχουν εγκαταλείψει το χωριό, το κλίμα παραμένει πολεμικό. Υπάρχει μια άτυπη συμφωνία οι δύο πλευρές να μην προσεγγίζουν η μία τη γειτονιά της άλλης, ένας κανόνας που φαίνεται πως παραβιάστηκε, πυροδοτώντας το νέο επεισόδιο.

Μια «μαύρη» Κυριακή: Το ιστορικό του μακελειού

Η αιματοβαμμένη κόντρα στα Βορίζια κορυφώθηκε την 1η Νοεμβρίου 2025, όταν μια προσωπική διαφορά μεταξύ των δύο οικογενειών μετατράπηκε σε πεδίο μάχης. Μέσα σε λίγα λεπτά, το χωριό συγκλονίστηκε από καταιγισμό πυροβολισμών που άφησε πίσω του δύο νεκρούς: τον 39χρονο Φανούρη Καργάκη και την Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, η οποία δέχθηκε θανάσιμα πυρά ενώ βρισκόταν στο σημείο.

Η συμπλοκή ήταν τυφλή και σφοδρή, προκαλώντας τον τραυματισμό και άλλων ατόμων, ανάμεσά τους και της αδελφής της θανούσης. Το μακελειό αυτό δεν ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά η έκρηξη μιας λανθάνουσας αντιπαράθεσης που σιγόβραζε για καιρό. Μετά το φονικό, το χωριό τέθηκε υπό τον έλεγχο ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων για τον φόβο αντιποίνων, ενώ η οικογένεια Φραγκιαδάκη αναγκάστηκε σε μεγάλο βαθμό να απομακρυνθεί από την περιοχή για να αποφευχθεί περαιτέρω αιματοχυσία. Η πρόσφατη σύλληψη των γονέων Καργάκη αποδεικνύει ότι οι πληγές παραμένουν ανοιχτές και η βεντέτα εξακολουθεί να απειλεί την κοινωνική ειρήνη της περιοχής.