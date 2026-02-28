Ξεκίνησαν τα αντίποινα στο Ισραήλ μετά την επίθεση στο Ιράν: Εκτοξεύθηκαν πύραυλοι, ηχούν σειρήνες

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης κατά του Ισραήλ, με σειρήνες αεροπορικού συναγερμού να ηχούν ήδη στο βόρειο τμήμα της χώρας και το Τελ Αβίβ και τις αρχές να καλούν τους πολίτες να μετακινηθούν άμεσα σε καταφύγια, ως τα πρώτα αντίποινα για την επίθεση στο Ιράν.

Σειρήνες αεροπορικού συναγερμού ηχούν στο Τελ Αβίβ και σε περιοχές του κεντρικού Ισραήλ, εν μέσω ιρανικής επίθεσης με βαλλιστικούς πυραύλους, της δεύτερης μέσα στην ίδια ημέρα.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας βρίσκονται σε λειτουργία και επιχειρούν την αναχαίτιση των πυραύλων. Οι πολίτες που ακούν τις σειρήνες καλούνται να μετακινηθούν άμεσα σε προστατευμένους χώρους και καταφύγια.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, οι ισραηλινές αρχές αναχαίτισαν το πρώτο κύμα επίθεσης βαλλιστικών πυραύλων.

Το Ιράν προετοιμάζεται για αντίποινα μετά την επίθεση που εξαπέλυσε το Ισραήλ το Σάββατο, δήλωσε Ιρανός αξιωματούχος στο πρακτορείο Reuters. Ο ίδιος αξιωματούχος ανέφερε ότι η απάντηση αναμένεται να είναι συντριπτική.