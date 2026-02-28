Νετανιάχου: «Η επίθεση θα επιτρέψει στον ιρανικό λαό να πάρει τη μοίρα του στα χέρια του»

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την κοινή στρατιωτική επιχείρηση ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν προχώρησε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου απευθυνόμενος στον Ιρανικό λαό.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι η κοινή στρατιωτική επιχείρηση ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν θα επιτρέψει στον ιρανικό λαό να ανατρέψει το καθεστώς και να δημιουργήσει «ένα ελεύθερο Ιράν που επιδιώκει την ειρήνη».

«Για 47 χρόνια, το καθεστώς των Αγιατολάχ φώναζε "Θάνατος στο Ισραήλ", "Θάνατος στην Αμερική". Έχει χύσει το αίμα μας, έχει δολοφονήσει πολλούς Αμερικανούς και έχει σφαγιάσει τον ίδιο του τον λαό», ανέφερε ο Νετανιάχου σε μαγνητοσκοπημένη δήλωσή του. «Δεν πρέπει να επιτρέψουμε σε αυτό το δολοφονικό τρομοκρατικό καθεστώς να εξοπλιστεί με πυρηνικά όπλα που θα του επιτρέψουν να απειλήσει ολόκληρη την ανθρωπότητα».

אחיי ואחיותיי אזרחי ישראל, לפני שעה קלה יצאנו ישראל וארה״ב למבצע להסרת האיום הקיומי מצד משטר הטרור באיראן.



אני מודה לידידינו הגדול הנשיא דונלד טראמפ על מנהיגותו ההיסטורית.



במשך 47 שנים קורא משטר האייתוללות ״מוות לישראל״, ״מוות לאמריקה״. הוא הקיז את דמינו, רצח אמריקנים רבים וטבח… pic.twitter.com/itTF5b4jB4 — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) February 28, 2026

«Ήρθε η ώρα για όλους τους λαούς του Ιράν, Πέρσες, Κούρδους, Αζέρους, Μπαλόχους και Άραβες Αχβάζ, να αποτινάξουν το βάρος της τυραννίας και να δημιουργήσουν ένα ελεύθερο Ιράν που θα επιδιώκει την ειρήνη», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Ο Νετανιάχου τόνισε ακόμη ότι η επιχείρηση θα επιτρέψει στον ιρανικό λαό «να πάρει τη μοίρα του στα χέρια του».