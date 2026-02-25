Μακελειό στα Βορίζια: Επιστρέφει στις φυλακές 48χρονος της οικογένειας Καργάκη -«Δεν είχα συμμετοχή»

Στις Φυλακές Κομοτηνής επιστρέφει ο 48χρονος αγροτοκτηνοτρόφος, μέλος της οικογένειας Καργάκη, μετά τη συμπληρωματική του απολογία ενώπιον της ανακρίτριας και του εισαγγελέα Ηρακλείου για το μακελειό στα Βορίζια.

Σύμφωνα με δημοσίευμα την ΕΡΤ, ο κατηγορούμενος βρέθηκε σήμερα στα δικαστήρια Ηρακλείου, επιχειρώντας να αντικρούσει τις κατηγορίες που τον εμπλέκουν στο αιματηρό επεισόδιο.

Σύμφωνα με τον συνήγορό του, Απόστολος Λύτρας, τις επόμενες ημέρες θα κατατεθεί αίτημα αντικατάστασης της προσωρινής κράτησης με περιοριστικούς όρους. Όπως ανέφερε ο ίδιος, ο εντολέας του επιμένει ότι δεν είχε καμία συμμετοχή στη συμπλοκή, επικαλούμενος μάλιστα μαρτυρίες αστυνομικών που βρίσκονταν στα Βορίζια το επίμαχο διάστημα και αναμένεται να κληθούν να καταθέσουν.

Το βίντεο των 34 δευτερολέπτων

Ο 48χρονος εμφανίζεται σε βίντεο διάρκειας 34 δευτερολέπτων πίσω από τον 43χρονο συγγενή του, ο οποίος πυροβολεί με καλάσνικοφ. Ωστόσο, ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι δεν οπλοφορούσε και ότι προσπαθούσε να κατευνάσει τα πνεύματα.

Παράλληλα, όταν ρωτήθηκε για την τύχη των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν στη φονική συμπλοκή, απάντησε ότι δεν είδε το παραμικρό. Κατά τον κ. Λύτρα, ο 48χρονος διατηρούσε καλές σχέσεις και με την οικογένεια Φραγκιαδάκη, κάτι που, όπως υποστηρίζει, προκύπτει και από καταθέσεις μελών της άλλης πλευράς.

Η υπόθεση παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, με τις δικαστικές Αρχές να συνεχίζουν τη διερεύνηση όλων των πτυχών της αιματηρής συμπλοκής που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία.