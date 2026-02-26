Βορίζια: Στο «φως» το διάγραμμα πυρών στο αυτοκίνητο του Φανούρη Καργάκη- Από αριστερά η φονική βολή

Νέα στοιχεία για τις συνθήκες θανάτου του Φανούρη Καργάκη το πρωί της 1ης Νοεμβρίου στα Βορίζια έρχονται στην επιφάνεια μέσα από την ιατροδικαστική έκθεση που αποδεικνύει στην κατεύθυνση των πυροβολισμών και τα τραύματα που προκάλεσαν τον θάνατο του πολύτεκνου πατέρα στο μακελειό που έβαψε με αίμα το χωριό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το Cretalive, η φονική βολίδα προήλθε από τα αριστερά και ήταν πυρομαχικό πολεμικού όπλου, προκαλώντας σοβαρά τραύματα, μεταξύ των οποίων τρώση της αορτής, του διαφράγματος και του ήπατος.

«Από τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης ο θάνατος οφείλεται σε κακώσεις κοιλίας και θώρακος κατόπιν τρώσεως μαλακών μορίων και οργάνων από βολίδα πυροβόλου όπλου. Ο θανών βλήθηκε συνολικά από τέσσερις βολίδες, δύο εκ των οποίων από πολεμικό τυφέκιο και μία τουλάχιστον από μικρότερης διαμέτρου ραβδωτό όπλο. Η βολίδα, η οποία βλήθηκε από αριστερά, αποτελεί πυρομαχικό πολεμικού τυφέκιου και προκάλεσε τα θανατηφόρα τραύματα (τρώση αορτής, διαφράγματος, ήπατος κ.λπ.), οι υπόλοιπες βολίδες, αν και συνέβαλαν στο θάνατο αθροιστικά, δεν προκάλεσαν αμιγώς θανατηφόρα τραύματα» αποφαίνεται, κατά πληροφορίες, η ιατροδικαστική έκθεση.

Από αριστερά η φονική βολή

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, ο 39χρονος δέχθηκε τους πυροβολισμούς ενώ βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του, με τις βολές να προέρχονται από πίσω και αριστερά. Τα συμπεράσματα αυτά προκύπτουν από τον συνδυασμό των ιατροδικαστικών ευρημάτων και της αυτοψίας που πραγματοποιήθηκε στο όχημα, βάσει των οποίων έγινε και σχηματική αναπαράσταση των κατευθύνσεων των πυρών.

Η φονική βολίδα εισήλθε από την πόρτα του οδηγού, σε σημείο πάνω από το χερούλι και σε ύψος περίπου 118,5 εκατοστών από το έδαφος. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η συγκεκριμένη βολίδα καταγράφηκε κάθετα προς την πόρτα του αυτοκινήτου, ενώ οι υπόλοιπες φαίνεται να έχουν ριφθεί υπό γωνία.

Ιδιαίτερα αποκαλυπτικό θεωρείται το τεχνικό διάγραμμα της βλητικής διερεύνησης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, το οποίο αποτυπώνει την κατεύθυνση των βολών στο όχημα την κρίσιμη στιγμή. Εντυπωσιακή είναι η πυκνότητα των πυροβολισμών που δέχθηκε το 4x4 μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Το όχημα έγινε «σουρωτήρι», όπως φαίνεται στην σχετική απεικόνιση της ΔΕΕ.

Η σημειωμένη με κόκκινο χρώμα βολή ήταν αυτή που στοίχισε τη ζωή στον 39χρονο.

πηγή: Cretalive

Υπενθυμίζεται ότι το αυτοκίνητο του 39χρονου εξετάστηκε εξονυχιστικά στα μέσα Δεκεμβρίου από στελέχη του Τμήματος Πυροβόλων Όπλων και Ιχνών Εργαλείων της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, σε διαδικασία που διήρκεσε περίπου εννέα ώρες.