Μακελειό στα Βορίζια: Με τουλάχιστον 17 σφαίρες «γάζωσαν» το 4Χ4 του Φανούρη Καργάκη

Σχεδόν 9 ώρες διήρκησε η «σάρωση» του αγροτικού ΙΧ 4Χ4 του Φανούρη Καργάκη που έπεσε νεκρός στο μακελειό στα Βορίζια τον περασμένο Νοέμβριο. Η διαδικασία διενεργήθηκε από το κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και ειδικότερα του αρμόδιου Τμήματος Πυροβόλων Όπλων και Ιχνών Εργαλείων που βρέθηκε στο Ηράκλειο την Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου.

Το πρωινό της 1ης Νοεμβρίου, ο 39χρονος, πατέρας πέντε παιδιών, ξεψύχησε μέσα στο μαύρο 4Χ4 που βλήθηκε σχεδόν περιμετρικά από πυρά διαφορετικών τύπων όπλων, ενώ λίγο πιο πέρα έπεσε νεκρή από πυρά και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, μητέρα δύο παιδιών.

Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος εξερεύνησης του οχήματος από τις δύο οικογένειες, παρόντων των διορισμένων τεχνικών συμβούλων τους, κ. Γιάννη Τσιάμπα (από την πλευρά Καργάκη) και κ. Γιώργου Ραυτογιάννη (πλευρά Φραγκιαδάκη). Η αρμόδια ανακρίτρια Ηρακλείου είχε εκδώσει διάταξη για τη διενέργεια βλητικής έρευνας και εξέτασης του μοιραίου οχήματος από κλιμάκιο της ΔΕΕ.

Δημοσιογραφικές πηγές αναφέρουν στο Cretalive ότι στο Ηράκλειο ταξίδεψαν οι επικεφαλής του αρμόδιου Τμήματος, οι οποίοι έκαναν «φύλλο και φτερό» το όχημα, στη διάρκεια μίας πολύωρης και άκρως εξονυχιστικής εξερεύνησης.

Τι «έδειξε» η βλητική έρευνα

Μάλιστα, στην «αποσυναρμολόγηση» επίμαχων τμημάτων του 4Χ4 συνέδραμε ντόπιος φανοποιός. Η όλη διαδικασία ξεκίνησε μετά τις 8 το πρωί της Κυριακής και ολοκληρώθηκε γύρω στις 5 το απόγευμα. Το πόρισμα των δύο αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ, το οποίο θα διαβιβαστεί αρμοδίως, αναμένεται να είναι πολυσέλιδο. Πληροφορίες του Cretalive.gr αναφέρουν ότι μόνο οι οπές εισόδου ανέρχονται σε 17. Στις 17 βολές εισόδου δεν περιλαμβάνονται οι τρεις βολές από λειόκαννο κυνηγετικό που είχε δεχθεί το όχημα του 39χρονου.

Παράλληλα, πηγές αναφέρουν ότι μέσα στην καμπίνα δεν βρέθηκαν κάλυκες, ενώ φέρεται να έχουν εντοπιστεί βολίδες ανάμεσα στην καμπίνα και την καρότσα. Το όχημα φέρεται να έχει βληθεί από μπροστά, αριστερά και πίσω. Υπάρχει βολή (από καλάσνικοφ) που φέρεται να διαπέρασε διαγώνια το 4Χ4 και να «έφυγε». Φέρεται να εισήλθε από τον πίσω αριστερό θόλο του φτερού, διέσχισε όλο το σασί διαγώνια, τρύπησε το ντεπόζιτο πετρελαίου και βγήκε από την εμπρόσθια αριστερή πόρτα.