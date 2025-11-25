Βορίζια 23 ημέρες μετά: Επιστροφή στο σχολείο με επιπτώσεις - «Τα παιδιά έχουν αϋπνίες, εφιάλτες»

Με προσεκτικά βήματα και επιμονή η εκπαιδευτική κοινότητα κατάφερε 23 μέρες μετά το μακελειό στα Βορίζια Ηρακλείου να πείσει τις δύο οικογένειες να επιστρέψουν τα παιδιά τους στα σχολεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας Neakriti.gr ο διευθυντής Α' βαθμιας εκπαίδευσης Μανόλης Μπελαδάκης βρέθηκε και σήμερα στην περιοχή και όπως όλα δείχνουν κατάφερε να εξηγήσει πόσο κρίσιμο για το μέλλον των παιδιών αλλά και ολόκληρης της τοπικής κοινωνίας είναι η επιστροφή στα θρανία.

Η σημερινή μέρα αφιερώθηκε σε αθλητικές δραστηριότητες, με τη συμβολή εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής και τη δωρεά αθλητικού υλικού, αναδεικνύοντας την αξία του παιχνιδιού, της ομαδικότητας και του ασφαλούς σχολικού περιβάλλοντος.

Τα παιδιά προσχολικής αγωγής των δύο οικογενειών δεν είχαν επιστρέψει στα θρανία, ενώ για όσα φοιτούν στο γυμνάσιο Ζαρού και Μοιρών, καθώς και στο λύκειο των Μοιρών, παρακολουθούν μαθήματα αποκλειστικά με τηλεκπαίδευση μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς.

«Τα παιδιά είναι πραγματικά τραυματισμένα»

Ο καθηγητής Ψυχιατρικής Αλέξανδρος Βγόντζας, που συμμετέχει στην υποστήριξη των παιδιών μιλά στο KritiTv και κρούει το καμπανάκι του κινδύνου για τη διαιώνιση της βαριάς ατμόσφαιρας που επικρατεί όπως επίσης και για τις επιπτώσεις της στα παιδιά.

«Τα παιδιά είναι πραγματικά τραυματισμένα. Παρουσιάζουν αϋπνίες, εφιάλτες, ταχυκαρδία και άλλα συμπτώματα που εντάσσονται στο μετατραυματικό σύνδρομο. Τα παιδιά παραμένουν αρκετά αγχωμένα αλλά και φοβισμένα με όσα έχουν γίνει.

Μέχρι πρότινος μου έλεγαν ότι ήθελαν να σταματήσει το κακό. Από τότε που συνέλαβαν τον πατέρα τους, μου λένε ότι δεν αντέχουν το άδικο. Να είναι ο πατέρας τους στη φυλακή. Τα παιδιά αυτά μαζεύουν δηλητήριο μέσα τους και έχουν ποτιστεί με μίσος», αναφέρει χαρακτηριστικά στο ΚΡΗΤΗ TV.

Δείτε βίντεο: