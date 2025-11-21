Βορίζια: Το άγνωστο επεισόδιο μέσα στις φυλακές - Η συμπλοκή δυο μελών της οικογένειας Καργάκη

Νέο σοβαρό περιστατικό αποκαλύπτεται στις φυλακές Αλικαρνασσό, με έντονο επεισόδιο μεταξύ μελών της οικογένειας Καργάκη δύο ημέρες πριν τις μεταγωγές

Στον απόηχο των σημερινών γεγονότων, με την μεταφορά πέντε κρατούμενων από τις φυλακές Αλικαρνασσού σε φυλακές της ηπειρωτικής χώρας, ένα νέο σοβαρό περιστατικό μέσα στις φυλακές Αλικαρνασσού, απασχόλησε τις Αρχές, σύμφωνα με πληροφορίες του Neakriti.gr.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πριν από δύο ημέρες σημειώθηκε επεισόδιο μεγάλης έντασης ανάμεσα σε μέλη της οικογένειας Καργάκη στις φυλακές Αλικαρνασσού. Στο περιστατικό ενεπλάκησαν δύο κρατούμενοι - πατέρας και γιος - οι οποίοι μετακινούνται απόψε στην Αθήνα, καθώς και ο 23χρονος ανιψιός του 39χρονου θύματος της φονικής συμπλοκής της 1ης Νοεμβρίου στα Βορίζια.

Το επεισόδιο χαρακτηρίστηκε σοβαρό και ενδεχομένως, αποτέλεσε έναν από τους καταλύτες για την ευρείας κλίμακας αναδιάταξη, με την μεταφορά των δύο συγγενών σε διαφορετικές φυλακές της χώρας.

Τους χωρίζουν και τους μεταφέρουν σε άλλες φυλακές

Το επεισόδιο μεταξύ των μελών της οικογένειας Καργάκη ήταν αυτό που υποχρέωσε τις σωφρονιστικές αρχές στη λήψη αυστηρών μέτρων. Στο πλαίσιο αυτών των ενεργειών, υπό απόλυτη μυστικότητα μεταφέρθηκε χθες ο 23χρονος που είχε συλληφθεί για την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη. Ο νεαρός οδηγήθηκε στις φυλακές Νεάπολης, με στόχο την άμεση απομάκρυνσή του από τους άλλους δύο συγγενείς του θύματος, καθώς οι αρχές θεώρησαν ότι η συνέχιση της συμβίωσης θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα επεισόδια.

Στο μεταξύ το βράδυ της Παρασκευής (21/11) πραγματοποιήθηκε κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας υπό την ΕΚΑΜ για την μεταφορά πέντε κρατουμένων υψηλού ρίσκου προς ηπειρωτικά ιδρύματα - Η εισβολή των ειδικών δυνάμεων έγινε χωρίς προειδοποίηση, απομονώνοντας άμεσα τους κρατούμενους που κρίθηκαν ιδιαίτερα επικίνδυνοι από τις αρχές - Στην πρωτεύουσα θα διανεμηθούν σε διαφορετικά σωφρονιστικά καταστήματα, ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε επικοινωνία και οργάνωση μεταξύ τους

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από το απόγευμα της Παρασκευής μια ευρείας κλίμακας μυστική αστυνομική επιχείρηση στο Ηράκλειο, με αιφνιδιαστική μεταγωγή κρατουμένων από τις φυλακές Αλικαρνασσού προς σωφρονιστικά ιδρύματα της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Neakriti.gr, γύρω στις 16:00, κλιμάκια της ΕΚΑΜ εισέβαλαν ξαφνικά στο κατάστημα κράτησης, χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση ακόμη και προς υπηρεσιακούς παράγοντες των φυλακών. Οι ειδικές δυνάμεις προχώρησαν άμεσα στην απομόνωση και παραλαβή πέντε κρατουμένων, οι οποίοι θεωρούνται «υψηλού ρίσκου».

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

-Ένας 45χρονος καταδικασμένος για ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση, που απασχόλησε τις Αρχές τον τελευταίο χρόνο και έφερε αλυσιδωτές αντιδράσεις σε Δήμο του Νομού Ηρακλείου.

-Δύο μέλη της οικογένειας Καργάκη.

-Δύο ακόμη κατηγορούμενοι, πρόσωπα με «βαρύ όνομα» στον χάρτη της παραβατικότητας στη Μεσαρά, με καταγωγή από την ίδια ευρύτερη περιοχή των εμπλεκομένων στη φονική συμπλοκή

Όλοι τους μεταφέρθηκαν αρχικά στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου και αργότερα, με κομβόι οχημάτων υπό την εποπτεία της ΕΚΑΜ, οδηγήθηκαν στο λιμάνι. Εκεί επιβιβάστηκαν σε πλοίο της γραμμής, με τελικό προορισμό την Αθήνα, όπου θα παραδοθούν σε ειδικά κλιμάκια της ΕΛ.ΑΣ. για να διανεμηθούν σε διάφορα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας.

Εκεί, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θα παραδοθούν σε ειδικά κλιμάκια της Αστυνομίας, τα οποία θα αναλάβουν τη διασπορά τους σε πολλαπλά σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας, ώστε να αποφευχθεί η μεταξύ τους επικοινωνία και τυχόν δημιουργία «πυρήνων» εντός φυλακών.