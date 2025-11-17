Βορίζια: Διαφωνία εισαγγελέα-ανακρίτριας για τον 23χρονο με τη βόμβα - Αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος

Διαφωνία είχαν εισαγγελέας και ανακρίτρια για τον 23χρονο άνδρα που απολογήθηκε τη Δευτέρα (17/11) για την κατηγορία της συμμετοχής στην τοποθέτηση του μηχανισμού που «πυροδότησε» τις αλυσιδωτές εξελίξεις με το μακελειό στα Βορίζια.

Κατόπιν της διχογνωμίας, ο νεαρός ανιψιός του 39χρονου νεκρού από τα Βορίζια, αφού παρέδωσε τα ταξιδιωτικά του έγγραφα, αφέθηκε ελεύθερος κι εξήλθε του Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου συνοδευόμενος από τους συνηγόρους του Απ. Λύτρα και Θ. Μπέρκη. Το Δικαστικό Συμβούλιο θα συγκληθεί, σε δεύτερο χρόνο, για να αποφασίσει για την ποινική του μεταχείριση.

Εν τω μεταξύ στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου έδωσαν σήμερα το «παρών», η μητέρα, οι δύο αδερφές και συγγενείς του 23χρονου.

«Το παιδί μου δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά που του καταλογίζουν. Ρωτήστε παντού. Ρωτήστε όποιον τον ξέρει να σας πει ποιο είναι το παιδί μου» ξέσπασε η μητέρα του 23χρονου. «Κι εσείς να περνούσατε από τον δρόμο θα σας μπλέκανε. Τα βίντεο που έχουν οι αρχές αποδεικνύουν ότι ήταν στον γάμο» πρόσθεσε η ίδια, συμπληρώνοντας ότι εμπιστεύεται τη Δικαιοσύνη. «Περιμένω από την Δικαιοσύνη να κάνει καλά τη δουλειά της. Της έχουμε εμπιστοσύνη», είπε χαρακτηριστικά.