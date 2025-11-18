Βορίζια: Παραδόθηκε ο αδερφός της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη - Αναζητούταν από τις Αρχές

Παραδόθηκε στις Αρχές και συνελήφθη ο αδερφός της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που έχασε τη ζωή τη από πυρά καλάσνικοφ στη φονική συμπλοκή στα Βορίζια Ηρακλείου.

Ο Βενιζέλος Φραγκιαδάκης παραδόθηκε το πρωί της Τρίτης 18 Νοεμβρίου στην Αστυνομία, καθώς εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί από την ανακρίτρια που έχει αναλάβει την υπόθεση για απόκρυψη οπλισμού μετά την αιματηρή συμπλοκή.

Προσωρινά ελεύθερος ο 23χρονος

Διαφωνία είχαν εισαγγελέας και ανακρίτρια για τον 23χρονο άνδρα που απολογήθηκε τη Δευτέρα (17/11) για την κατηγορία της συμμετοχής στην τοποθέτηση του μηχανισμού που «πυροδότησε» τις αλυσιδωτές εξελίξεις με το μακελειό στα Βορίζια.

Κατόπιν της διχογνωμίας, ο νεαρός ανιψιός του 39χρονου νεκρού από τα Βορίζια, αφού παρέδωσε τα ταξιδιωτικά του έγγραφα, αφέθηκε ελεύθερος κι εξήλθε του Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου συνοδευόμενος από τους συνηγόρους του Απ. Λύτρα και Θ. Μπέρκη. Το Δικαστικό Συμβούλιο θα συγκληθεί, σε δεύτερο χρόνο, για να αποφασίσει για την ποινική του μεταχείριση.

Εν τω μεταξύ στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου έδωσαν το «παρών», η μητέρα, οι δύο αδερφές και συγγενείς του 23χρονου.