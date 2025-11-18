Χανιά: Συναγερμός για 24χρονη που απειλούσε να βάλει τέλος στη ζωή της

Τέλος στη ζωή της επιχείρησε να βάλει μια 24χρονη στα Χανιά, στην περιοχή Κουμ Καπί, το μεσημέρι της Τρίτης. Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, η νεαρή γυναίκα είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα χαπιών, ενώ κλείστηκε στο δωμάτιό της και απειλούσε να αυτοτραυματιστεί και με μαχαίρι.

