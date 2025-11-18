Θρίλερ στο Ηράκλειο: Άνδρας δέχτηκε πυροβολισμούς ενώ κοιμόταν - Μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (18/11) στην περιοχή Τυμπάκι στο Ηράκλειο Κρήτης, όταν ένας 60χρονος άνδρας δέχτηκε πυροβολισμό από καραμπίνα την ώρα που κοιμόταν.

Συγκεκριμένα, ο άνδρας τραυματίστηκε από σκάγια στο χέρι και στην πλάτη, με την τύχη να του χαμογελά, καθώς όπως αναφέρουν πληροφορίες, γλίτωσε κυριολεκτικά από θαύμα, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του e-mesara.gr.

Το συμβάν καταγράφηκε γύρω στις 5 τα ξημερώματα, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της Αστυνομίας, η οποία έσπευσε στο σημείο για διερεύνηση των συνθηκών του πυροβολισμού.

Ο 60χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας Μοιρών και στη συνέχεια στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, συνοδεία γιατρού, προκειμένου να λάβει άμεση ιατρική φροντίδα.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά τα κίνητρα ή οι συνθήκες κάτω από τις οποίες πυροβολήθηκε ο άνδρας.