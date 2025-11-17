Παραλίγο τραγωδία στο νοσοκομείο Χανίων - Εκπυρσοκρότησε όπλο φρουρού

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στο Νοσοκομείο Χανίων, όταν ακούστηκε πυροβολισμός, με αποτέλεσμα να προκληθεί έντονη ανησυχία.



Την ώρα που άλλαζε η βάρδια για τη φύλαξη ενός επικίνδυνου κρατούμενου, εκπυρσοκρότησε το όπλο εξωτερικού φρουρού των φυλακών Αγυιάς. Από τον πυροβολισμό επικράτησε πανικός αλλά δεν τραυματίστηκε κανείς και η σφαίρα κατέληξε σε γυψοσανίδα.



Σύμφωνα με όσα αναφέρει το zarpanews.gr ο συγκεκριμένος κρατούμενος νοσηλεύεται στην χειρουργική κλινική, μετά από σοβαρό τραυματισμό από τζάμια που κατάπιε μέσα στις φυλακές ενώ πριν από διάστημα έξι μηνών είχε νοσηλευτεί ξανά επειδή είχε καταπιεί μαχαίρι.

Πρόκειται για κατάδικο που εκτίει ποινή για υποθέσεις ναρκωτικών.



Ως προς το συμβάν με τον πυροβολισμό, οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι δεν φαίνεται να έχει κάποια σχέση με τον κρατούμενο ενώ οι συνθήκες διερευνώνται.