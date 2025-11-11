Η πρώτη σύλληψη για μπαλωθιές στην Κρήτη μετά τις ανακοινώσεις Χρυσοχοΐδη - Χειροπέδες σε 29χρονο

Στα χέρια των Αρχών βρέθηκε 29χρονος στον Άγιο Νικόλαο στο Λασίθι, ο οποίος συνελήφθη για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, άσκοπους πυροβολισμούς σε γλέντι, αλλά και παραβάσεις της αστυνομικής διάταξης περί ζωοκλοπής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ο 29χρονος, το βράδυ της Κυριακής 9 Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης στην οικία του, προέβη σε άσκοπους πυροβολισμούς.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι και το όχημά του, όπου εντόπισαν και κατέσχεσαν: ένα πιστόλι με γεμιστήρα, 11 φυσίγγια, 24 κάλυκες και δύο μαχαίρια.

Σε έρευνα που ακολούθησε σε ποιμνιοστάσιο ιδιοκτησίας του, διαπιστώθηκαν παραβάσεις της αστυνομικής διάταξης περί ζωοκλοπής, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από μερικές ημέρες ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, είχε ανακοινώσει αυστηρότερες ποινές για τις παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Αστυνομίας

«Συνελήφθη χθες (10.11.2025) πρωινές ώρες σε περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου 29χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων- άσκοπους πυροβολισμούς και παραβάσεις της Αστυνομικής Διάταξης περί Ζωοκλοπής.

Ειδικότερα προχθές (09.11.2025) κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης στην οικία του 29χρονου, ο ίδιος προέβη στη ρίψη άσκοπων πυροβολισμών.

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία και το όχημα του 29χρονου και σε περιβάλλοντες χώρους κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πιστόλι με γεμιστήρα και -11- φυσίγγια, -24- κάλυκες και 2 μαχαίρια.

Επιπλέον σε έρευνα που ακολούθησε σε ποιμνιοστάσιο ιδιοκτησίας του βεβαιώθηκαν παραβάσεις της Αστυνομικής Διάταξης περί Ζωοκλοπής και σε βάρος του σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου».