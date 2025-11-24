Νέες συλλήψεις στην Κρήτη για μπαλωθιές: Χειροπέδες σε δύο αδέρφια που πυροβολούσαν σε ρακοκάζανο

Δεν πέρασε ούτε εβδομάδα από τις ανακοινώσεις του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για τα νέα αυστηρά μέτρα ενάντια στην οπλοκατοχή και την οπλοχρησία στην Κρήτη και σημειώθηκαν νέες συλλήψεις για μπαλωθιές.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, το απόγευμα του Σαββάτου (22/11) έγιναν ανώνυμες καταγγελίες στην αστυνομία για άσκοπους πυροβολισμούς σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά στα Χανιά.

Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε σε αυλή σπιτιού στο οποίο υπήρχε ρακοκάζανο. Για τις μπαλωθιές συνελήφθησαν την Κυριακή δύο αδέλφια, 47 και 37 ετών, στο σπίτι των οποίων, μετά από έλεγχο της αστυνομίας βρέθηκε πιστόλι, κάλυκες και φυσίγγια.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.

Χρυσοχοΐδης: «Παραδώστε μόνοι σας τα όπλα»

Ένα νέο αυστηρό πλαίσιο για την παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία ανακοίνωσε από το Ρέθυμνο ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Το σχέδιο βασίζεται σε τρία σημεία:

Επιχειρησιακή ανασυγκρότηση και ενίσχυση δυνάμεων στην Κρήτη

Νομοθετικές πρωτοβουλίες

Νέες επιχειρησιακές στρατηγικές

Ειδικά για τις μπαλωθιές, το νέο πλαίσιο προβλέπει αυστηροποίηση των ποινών με φυλάκιση έως 2 έτη και χρηματικό πρόστιμο έως 30.000 ευρώ. Σημειώνεται επίσης πως ευθύνες θα επιρρίπτονται και στον καταστηματάρχη ή διοργανωτή κάποιες εκδήλωσης στην οποία θα γίνεται χρήση όπλων εάν δεν ειδοποιήσει τις αρχές.

Διαβάστε αναλυτικά τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης.

Ακόμα, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη ανακοίνωσε την ίδρυση ενός νέου τμήματος για ειδικά εγκλήματα όπως οι ζωοκλοπές αλλά και την ίδρυση Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μεσαράς με έδρα τις Μοίρες.

Από τις νέες διατάξεις ξεχωρίζει η οικειοθελής παράδοση των όπλων η οποία προβλέπει πως μένει ατιμώρητος όποιος για το αδίκημα της οπλοκατοχής παραδώσει εκούσια τον οπλισμό στην αστυνομική αρχή εντός 4 μηνών από τη δημοσίευση του Νόμου. Επίσης δίνεται η ευκαιρία σε όσους κατέχουν παράνομα όπλα να αποφύγουν τις αυστηρές κυρώσεις και χρηματικές ποινές ενόψει των αυστηρών ελέγχων που θα ακολουθήσουν.