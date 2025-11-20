Ηράκλειο: Συγγενικό πρόσωπο του 60χρονου ο δράστης που τον πυροβόλησε ενώ κοιμόταν

Εξιχνιάστηκε από τις αστυνομικές αρχές η υπόθεση του πυροβολισμού εναντίον 60χρονου άνδρα στο Τυμπάκι, τα ξημερώματα της περασμένης Τρίτης 18 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ., οι αστυνομικοί κατέληξαν στην ταυτότητα του ατόμου που φέρεται να πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο προς το σπίτι του 60χρονου, την ώρα που αυτός κοιμόταν στο κρεβάτι του.

Κατά την έρευνα, προέκυψε ότι ο δράστης ανήκει στο συγγενικό του περιβάλλον, με την έρευνες για την σύλληψη του να συνεχίζονται, αναφέρει το Cretalive.

Υπενθυμίζεται ότι ο 60χρονος είχε τραυματιστεί ελαφρά στο χέρι από σκάγια που διέσχισαν το κλειστό παράθυρο του υπνοδωματίου του.