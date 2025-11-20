Χρυσοχοϊδης από Κρήτη: «Παραδώστε μόνοι σας τα όπλα» - Έως 30.000 ευρώ το πρόστιμο για τις μπαλωθιές

Ένα νέο αυστηρό πλαίσιο για την παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία ανακοίνωσε από το Ρέθυμνο ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Το σχέδιο βασίζεται σε τρία σημεία:

Επιχειρησιακή ανασυγκρότηση και ενίσχυση δυνάμεων στην Κρήτη

Νομοθετικές πρωτοβουλίες

Νέες επιχειρησιακές στρατηγικές

Ειδικά για τις μπαλωθιές, το νέο πλαίσιο προβλέπει αυστηροποίηση των ποινών με φυλάκιση έως 2 έτη και χρηματικό πρόστιμο έως 30.000 ευρώ. Σημειώνεται επίσης πως ευθύνες θα επιρρίπτονται και στον καταστηματάρχη ή διοργανωτή κάποιες εκδήλωσης στην οποία θα γίνεται χρήση όπλων εάν δεν ειδοποιήσει τις αρχές.

Διαβάστε αναλυτικά τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης.

Ο κ. Χρυσοχοϊδης ανακοίνωσε την ίδρυση ενός νέου τμήματος για ειδικά εγκλήματα όπως οι ζωοκλοπές αλλά και την ίδρυση Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μεσαράς με έδρα τις Μοίρες.

Από τις νέες διατάξεις ξεχωρίζει η οικειοθελής παράδοση των όπλων η οποία προβλέπει πως μένει ατιμώρητος όποιος για το αδίκημα της οπλοκατοχής παραδώσει εκούσια τον οπλισμό στην αστυνομική αρχή εντός 4 μηνών από τη δημοσίευση του Νόμου. Επίσης δίνεται η ευκαιρία σε όσους κατέχουν παράνομα όπλα να αποφύγουν τις αυστηρές κυρώσεις και χρηματικές ποινές ενόψει των αυστηρών ελέγχων που θα ακολουθήσουν.