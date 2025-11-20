Χρυσοχοϊδης από Κρήτη: «Παραδώστε μόνοι σας τα όπλα» - Έως 30.000 ευρώ το πρόστιμο για τις μπαλωθιές
Ιδρύεται τμήμα για την αντιμετώπιση ειδικών εγκλημάτων στην Κρήτη. Φυλάκιση και βαριά πρόστιμα για τις μπαλωθιές.
Ένα νέο αυστηρό πλαίσιο για την παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία ανακοίνωσε από το Ρέθυμνο ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.
Το σχέδιο βασίζεται σε τρία σημεία:
- Επιχειρησιακή ανασυγκρότηση και ενίσχυση δυνάμεων στην Κρήτη
- Νομοθετικές πρωτοβουλίες
- Νέες επιχειρησιακές στρατηγικές
Ειδικά για τις μπαλωθιές, το νέο πλαίσιο προβλέπει αυστηροποίηση των ποινών με φυλάκιση έως 2 έτη και χρηματικό πρόστιμο έως 30.000 ευρώ. Σημειώνεται επίσης πως ευθύνες θα επιρρίπτονται και στον καταστηματάρχη ή διοργανωτή κάποιες εκδήλωσης στην οποία θα γίνεται χρήση όπλων εάν δεν ειδοποιήσει τις αρχές.
Διαβάστε αναλυτικά τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης.
Ο κ. Χρυσοχοϊδης ανακοίνωσε την ίδρυση ενός νέου τμήματος για ειδικά εγκλήματα όπως οι ζωοκλοπές αλλά και την ίδρυση Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μεσαράς με έδρα τις Μοίρες.
Από τις νέες διατάξεις ξεχωρίζει η οικειοθελής παράδοση των όπλων η οποία προβλέπει πως μένει ατιμώρητος όποιος για το αδίκημα της οπλοκατοχής παραδώσει εκούσια τον οπλισμό στην αστυνομική αρχή εντός 4 μηνών από τη δημοσίευση του Νόμου. Επίσης δίνεται η ευκαιρία σε όσους κατέχουν παράνομα όπλα να αποφύγουν τις αυστηρές κυρώσεις και χρηματικές ποινές ενόψει των αυστηρών ελέγχων που θα ακολουθήσουν.