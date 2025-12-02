Τροπολογία για αυστηροποίηση οπλοκατοχής: Ψηφίστηκε από ΝΔ και ΠΑΣΟΚ

Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας αλλά και του ΠΑΣΟΚ, «πέρασε» από την Ολομέλεια της Βουλής η τροπολογία του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για την αυστηροποίηση του πλαισίου της οπλοκατοχής.

Η ρύθμιση καταψηφίστηκε από την υπόλοιπη αντιπολίτευση («όχι» είπαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά, Ελληνική Λύση, ΝΙΚΗ) πλην της Πλεύσης Ελευθερίας που δήλωσε «παρών».

Νωρίτερα, υπεραμυνόμενος της νομοθετικής του πρωτοβουλίας, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη εξήγησε από βήματος πως βασικός στόχος είναι να εμπεδωθεί το αίσθημα ασφάλειας.

Πλέον, συνιστά κακούργημα η παράνομη κατοχή πυροβόλου, με ποινές από 50.000 έως 150.000 ευρώ, ενώ για τις μπαλωθιές, οι παραβάτες τιμωρούνται με διετή φυλάκιση και πρόστιμο από 2.000 έως 50.000 ευρώ. Με φυλάκιση έως δυο ετών και πρόστιμο από 1.000 έως 30.000 ευρώ τιμωρείται και ο ιδιοκτήτης ή υπεύθυνος καταστήματος ή ο διοργανωτής της εκδήλωσης, όπου έχουν πέσει μπαλωθιές.