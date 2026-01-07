Έρευνα της ΕΛΑΣ για βίντεο που φέρεται να δείχνει γυναίκα αστυνομικό να πυροβολεί σε γλέντι

Την κινητοποίηση της Αστυνομίας προκάλεσε το βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας και το οποίο καταγράφει γυναίκα αστυνομικό να προβαίνει σε άσκοπους πυροβολισμούς σε γλέντι.



Πληροφορίες αναφέρουν πως το επίμαχο βίντεο έφτασε με mail πριν από δύο ημέρες στο αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. και έτσι ξεκίνησε η έρευνα, σε πρώτη φάση εάν το βίντεο είναι αληθινό, αλλά και το πότε και πού σημειώθηκε το περιστατικό.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση:



«Σχετικά με βιντεοληπτικό υλικό που προβλήθηκε σε μεσημεριανή τηλεοπτική εκπομπή, στην οποία αναφέρθηκε ότι γυναίκα αστυνομικός προβαίνει σε άσκοπους πυροβολισμούς, από το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, ανακοινώνεται ότι το εν λόγω οπτικό υλικό ήδη εξετάζεται από την αρμόδια Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, τόσο ως προς τη γνησιότητα, όσο και ως προς τον τόπο και χρόνο λήψης αυτού.

Παράλληλα κινούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες ποινικής και πειθαρχικής διερεύνησης, ώστε, εφόσον προκύψουν ευθύνες, να αποδοθούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία».