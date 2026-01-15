Την Τετάρτη στην Ολομέλεια η διακομματική για το αγροτικό

Την ερχόμενη Τετάρτη θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί της προτάσεως του πρωθυπουργού για σύσταση διακομματικής επιτροπής για το αγροτικό ζήτημα.

Σύμφωνα με ενημέρωση του προεδρείου στη Διάσκεψη των Προέδρων, η πρόταση για τη συγκρότηση της επιτροπής - η οποία θα έχει ως αντικείμενο τη μελέτη των προβλημάτων και την επεξεργασία προτάσεων για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, στη βάση των σύγχρονων προκλήσεων και των διεθνών εξελίξεων - θα συζητηθεί με τη διαδικασία της γενικευμένης συζήτησης επερώτησης και θα ολοκληρωθεί σε μια συνεδρίαση.

Κατά τη σχετική συζήτηση στη Διάσκεψη της περασμένης εβδομάδας, το ΚΚΕ είχε καταψηφίσει την εισήγηση για τη σύσταση της διακομματικής, ενώ η υπόλοιπη αντιπολίτευση επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί στην Ολομέλεια.

Για τη θέση του προέδρου της διακομματικής επιτροπής προορίζεται ο «γαλάζιος» Γιάννης Οικονόμου, ενώ οι θέσεις του αντιπροέδρου και του γραμματέα θα καλυφθούν από βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ αντίστοιχα.