Τέλος η ανοχή - «Πέρασε» από την Ολομέλεια ο χρονοκόφτης

Σε νέα εποχή εισέρχεται η Βουλή, με την Ολομέλεια να ψηφίζει την εφαρμογή του περιβόητου χρονοκόφτη, ο οποίος έχει ως στόχο να περιοριστούν οι ατέλειωτοι μονόλογοι και οι εξαντλητικές συνεδριάσεις.

Υπεραμυνόμενος των αλλαγών, ο πρόεδρος του Σώματος Νικήτας Κακλαμάνης σχολίασε πως βουλευτές όλων των κομμάτων, εκτός της Πλεύσης Ελευθερίας, έχουν διαμαρτυρηθεί εντόνως για τις υπερβάσεις στους χρόνους, ενώ δεσμεύτηκε πως θα φέρει την πρόταση για τη συνολική αναθεώρηση του Κανονισμού το αργότερο έως τον Μάρτιο, δεδομένου ότι ο ισχύων Κανονισμός θεσπίστηκε επί Αλευρά, όταν υπήρχαν στη Βουλή τέσσερα κόμματα.

Το επίμαχο άρθρο για την επιβολή του χρονοκόφτη «πέρασε» με τις ψήφους της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και της ΝΙΚΗΣ. «Παρών» δήλωσαν ΣΥΡΙΖΑ και Ελληνική Λύση, ενώ καταψήφισαν ΚΚΕ, ΝΕΑΡ και Πλεύση Ελευθερίας.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η πιο ένθερμη πολέμιος των αλλαγών, απουσίαζε από τη συζήτηση, καθώς βρίσκεται στη Λάρισα για τη δίκη των Τεμπών.

«Ναι» από το ΠΑΣΟΚ

Υπέρ του χρονοκόφτη ο οποίος θα «περιφρουρήσει» την εφαρμογή του Κανονισμού τάχθηκε το ΠΑΣΟΚ. Ο εισηγητής του κόμματος Παναγιώτης Δουδωνής σχολίασε πως το κύρος της Βουλής έχει τρωθεί από αντικοινοβουλευτικές συμπεριφορές, λόγω της υπέρβασης χρόνου αλλά και λόγω του περιεχομένου του λόγου.

«Τι πάει να πει, κακιά, απαίσια, χυδαία; Αυτά τα είπε ο κύριος Γεωργιάδης χθες. Την προηγούμενη εβδομάδα ο κύριος Μητσοτάκης ανέφερε πως φροντίζει η χώρα να μην είναι το ρεντίκολο της Ευρώπης», υποστήριξε, ενώ επεσήμανε πως σωστά τίθεται χρονικό πλαίσιο για την κατάθεση ένστασης αντισυνταγματικότητας.

Σχολίασε πάντως με νόημα πως το πρόβλημα δεν λύνεται με… ομοιοπαθητική, επισημαίνοντας, αναφερόμενος στον εισηγητή της ΝΔ Γιώργο Στύλιο που είχε προηγηθεί, πως «ακούσαμε μια ομιλία για την υπέρβαση του χρόνου, η οποία υπερέβη τον χρόνο, πρέπει να σημειωθεί. Εκεί, το περιεχόμενο αντιβαίνει με τον τρόπο...».

«Ένας κόφτης δεν φέρνει την άνοιξη», σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Δημήτρης Μάντζος, τονίζοντας πως το μέτρο δεν αρκεί για να αναβαθμίσει το κύρος της Βουλής, θέτοντας σειρά ζητημάτων, μεταξύ άλλων, της κατάχρησης της επιστολικής ψήφου.

«Παρών» λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Για αποσπασματικές προτάσεις έκανε λόγο ο Διονύσης Καλαματιανός του ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας να υπάρξει συνολική συζήτηση για τον Κανονισμό και σχολιάζοντας πως το κύρος της Βουλής έχει τρωθεί λόγω της καταστρατήγησης του Κανονισμού και του Συντάγματος από την πλειοψηφία.

Ειδικά για τον χρονοκόφτη, επεσήμανε πως «δεν μπορούμε να το ψηφίσουμε», λέγοντας πως ο ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε αναβολή της συζήτησης ώστε να τεθεί επί τάπητος συνολικώς το θέμα των χρόνων των ομιλιών. Με βάση τα παραπάνω, ο ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε «παρών» στο χρονοκόφτη και τη δυνατότητα επίκλησης διπλής ιδιότητας, ενώ καταψήφισε το χρονικό περιορισμό στην κατάθεση ένστασης αντισυνταγματικότητας.

Ποια η στάση των μικρότερων κομμάτων

Καταψήφισε τις «αποσπασματικές», όπως τις χαρακτήρισε, διατάξεις, το ΚΚΕ. «Διαφωνούμε με το διοικητικό μέτρο του κόφτη, αλλά και με τη συστηματική κατάχρηση του χρόνου, που συνιστά φαινόμενο αυταρχικότητας. Δεν χρειάζεται να υπάρχει κόφτης, αλλά σχετική ευελιξία όπως και αυτοσυγκράτηση», επεσήμανε ο Νίκος Καραθανασόπουλος.

Καταψήφισε και η Νέα Αριστερά, με τον Νάσο Ηλιόπουλο να τονίζει πως χρειάζεται συνολική συζήτηση για τον Κανονισμό της Βουλής και να καταλογίζει στη πλειοψηφία συγκυριακή διευθέτηση. «Παρών» δήλωσε η Ελληνική Λύση. «Είναι πιλοτικό μέτρο, να δούμε πως θα πάει η εφαρμογή του», τόνισε ο Κώστας Χήτας.

«Στηρίζουμε τις αλλαγές, αλλά δεν αρκούν, δεν θεραπεύουν τη βαθιά κρίση του κοινοβουλευτισμού» ανέφερε η ΝΙΚΗ που δήλωσε «παρών» επί της αρχής, αλλά υπέρ του άρθρου για τον χρονοκόφτη, ενώ καταψήφισε όλες τις αλλαγές η Πλεύση Ελευθερίας μιλώντας για απόπειρα φίμωσης της αντιπολίτευσης.

Τι αλλάζει - Πότε θα κλείνει το μικρόφωνο

Μετά από το πράσινο φως που άναψε η Ολομέλεια, πλέον θα δίνεται ανοχή 25% σε όλους τους ομιλητές και ακολούθως θα τίθεται σε λειτουργία ο κόφτης. Για παράδειγμα, οι εισηγητές και οι αγορητές, αντί για 22 λεπτά, με την ανοχή θα έχουν πλέον 28 λεπτά, οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι αντί για 21 λεπτά θα έχουν έως και 27 λεπτά, οι βουλευτές αντί για 7 λεπτά θα έχουν 9 λεπτά, ενώ οι πρόεδροι ΚΟ με 50 ή περισσότερους βουλευτές αντί για 20 λεπτά, θα έχουν 25 λεπτά.

Όταν θα κλείνει το μικρόφωνο του ομιλητή, η κάμερα θα «φεύγει» από το βήμα ή το έδρανο και θα προβάλλεται γενικό πλάνο της αίθουσας της Ολομέλειας.

Ο χρονοκόφτης θα τεθεί σε εφαρμογή την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου.