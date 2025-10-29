«Μπαρούτι» στη Βουλή μεταξύ Ζωής - Γεροβασίλη - Γεωργιάδη: «Είστε δεκανίκι» - «Aπαίσια γυναίκα!»

Εκρηκτικό είναι το κλίμα στην Ολομέλεια, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να έρχεται σε ευθεία αντιπαράθεση και με την Όλγα Γεροβασίλη, μετά από τις σκληρές κατηγορίες που αντάλλαξε με την Λιάνα Κανέλλη.

«Ναι» στην άρση ασυλίας της Κωνσταντοπούλου - «Όχι» στης Κανέλλη

Όλα άρχισαν όταν ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας επί των άρσεων ασυλίας των δυο γυναικών, με την ασυλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου να αίρεται (238 ψήφοι υπέρ και 46 κατά), εν αντιθέσει με εκείνη της Λιάνας Κανέλλη, καθώς το Σώμα είπε «όχι» και μάλιστα με συντριπτική πλειοψηφία (κατά 209 ψήφοι, υπέρ 25 και «παρών» 50).

Τότε η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε να παρέμβει, με την προεδρεύουσα Όλγα Γεροβασίλη να αναφέρει πως θα της δοθεί ο λόγος μετά από ένα βουλευτή, προκαλώντας την έκρηξη της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Είστε δεκανίκι! Να παραιτηθείτε» - «Παραιτήσεις κάνετε εσείς από κόμματα»

«Δεν ντρέπεστε λίγο;» ανέφερε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, απευθυνόμενη στην Όλγα Γεροβασίλη, με εκείνη να σχολιάζει: «δεν πρόκειται να σας απαντήσω, δεν το επιτρέπει η θέση στην οποία βρίσκομαι. Δεν μπορώ να σχολιάσω αρμοδίως από εδώ».

«Να παραιτηθείτε!» της φώναξε τότε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, με την αντιπρόεδρο της Βουλής να επισημαίνει με νόημα: «παραιτήσεις έχετε κάνει εσείς από κόμματα!». «Είστε δεκανίκι κυρία Γεροβασίλη!», επέμεινε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Τελικώς, μετά από λίγο δόθηκε ο λόγος στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία «ξεσπάθωσε» όχι μόνο κατά της Όλγας Γεροβασίλη, αλλά κατά πάντων. «Παρακολουθούμε μια ανίερη συμπαιγνία προσώπων. Βλέπουμε ανίερες συμμαχίες με Ντόρες της Ζιμενς, με τη βασιλοπούλα, την Μαρία Αντουανέτα Μπακογιάννη», υποστήριξε, κατηγορώντας τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ πως δεν την υπερασπίστηκε απέναντι στη «σεξιστική» επίθεση που δέχθηκε στη Διάσκεψη των Προέδρων, ενώ επιτέθηκε και στη ΝΔ, λέγοντας πως κάλυψε τη Λιάνα Κανέλλη με τη ψήφο της, χαρακτηρίζοντας την ίδια στιγμή ως «ακροδεξιό» και «θαυμαστή του Γκέμπελς» τον Άδωνι Γεωργιάδη.

«Δεν σας αφαιρέθηκε ο λόγος. Σας καθυστέρησα για επτά λεπτά, επειδή είχα προαναγγείλει τον ομιλητή. Πράγματι ενοχλήθηκα στη Διάσκεψη όταν σηκώσατε το κινητό. Δεν αναφέρομαι στα υβρεολόγια σας εναντίον μου», απάντησε η Όλγα Γεροβασίλη.

Ξέσπασμα Γεωργιάδη: Κακιά και απαίσια γυναίκα η Κωνσταντοπούλου

«Σφήνα» στην κόντρα - με αφορμή τις αναφορές της Ζωής Κωνσταντοπούλου - μπήκε ο Άδωνις Γεωργιάδης. «Εάν με ξαναπεί θαυμαστή του Γκέμπελς, ναζί ή ό,τι άλλο, θα της κάνω μήνυση» προειδοποίησε ο υπουργός Υγείας, χαρακτηρίζοντας την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας την ως «υστερική», ως την πιο «κακιά γυναίκα» που έχει περάσει ποτέ από τη Βουλή και ως «απαίσιο πλάσμα».

«Βιάζει το Κοινοβούλιο. Κάνει μπούλινγκ σε όλους εδώ μέσα. Έλεγε λαθρεμπόρους τους νεκρούς των Τεμπών. Ποιος ξέρει τι της έχουν κάνει στη ζωή της για να καταντήσει έτσι;», υποστήριξε.

«Ποια είναι η εμπλοκή της Ντόρας Μπακογιάννη στο τραγικό δυστύχημα έξω από τη Βουλή; Ευθύνεται ο βουλευτής εάν ο οδηγός εμπλακεί σε δυστύχημα; Ούτε αυτή την ανθρώπινη ενσυναίσθηση του σοκ δε σέβεται!», ανέφερε.