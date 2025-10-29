Άγρια κόντρα Κωνσταντοπούλου - Κανέλλη: Η Χούντα, η βίλα στην Εκάλη και ο Κασιδιάρης

«Ξύπνησε» η βεντέτα της Ζωής Κωνσταντοπούλου με την Λιάνα Κανέλλη, με επίκεντρο τη μήνυση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας για συκοφαντική δυσφήμιση με φόντο δηλώσεις της βουλευτού του ΚΚΕ στο ACTION 24, μεταξύ άλλων, για τον τρόπο με τον οποίο η Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε χειριστεί την υπόθεση της Χρυσής Αυγής όσο είχε διατελέσει πρόεδρος της Βουλής.

Ζητώντας τον λόγο κατά τη σχετική συζήτηση και ψηφοφορία στην Ολομέλεια, η Λιάνα Κανέλλη εξήγησε πως αυτή η δεύτερη φορά που βρίσκεται αντιμέτωπη με την άρση της ασυλίας της, μετά από τη μήνυση που της είχε κάνει ο χρυσαυγίτης Κασιδιάρης.



«Βρέθηκε μηνύτρια αρχηγός κόμματος σε βουλευτίνα. Δεν έχω διανοηθεί να κάνω μήνυση σε συνάδελφο για πολύ βαρύτερους χαρακτηρισμούς. Έφαγα μήνυση επειδή μίλησα στην τηλεόραση για το... ιερό πρόσωπο που λέγεται Κωνσταντοπούλου», όπως ανέφερε, επιμένοντας πάντως πως η Βουλή επί ημερών της «κάλυπτε» τη Χρυσή Αυγή.



Απευθυνόμενη δε στους συναδέλφους της βουλευτές, ανέφερε: «Κάντε ό,τι νομίζετε. Ο αντικομμουνισμός έχει τόσους τρόπους να εκδηλώνεται. Εγώ δεν έχω προνόμιο να διακόπτω τη Βουλή 7 φορές για να μιλάω».



Απαντώντας στη Λιάνα Κανέλλη, η Ζωή Κωνσταντοπούλου «απασφάλισε», κατηγορώντας την πως τη συκοφάντησε «με τον πιο χυδαίο τρόπο», πως «έκανε καριέρα επί Χούντας» την ώρα που οι δικοί της γονείς βασανίστηκαν άγρια στη φυλακή, καθώς και πως «κάνει καριέρα οψίμως ως δήθεν κομμουνίστρια».



«Έφτασε ο κόμπος στο χτένι, επιχείρησε να με ταυτίσει με τον Κασιδιάρη. Δεν είναι μήνυση κατά του ΚΚΕ, είναι κατά μιας βουλευτού που πλέκει το εγκώμιο της Ντόρας Μπακογιάννη, με βίλα στην Εκάλη και η οποία πατάει στη Βουλή μια φορά στα χίλια χρόνια», υποστήριξε.



Ανταπαντώντας, η Λιάνα Κανέλλη σχολίασε πως όταν η «χυδαιότητα» εκτοξεύεται από «χυδαίο» άνθρωπο, πέφτει στο κενό. «Μετά από τη μήνυση του Κασιδιάρη, αυτό είναι το δεύτερο παράσημό μου. Κανείς δεν μπορεί να συκοφαντήσει την κυρία Κωνσταντοπούλου περισσότερο από την ίδια!», όπως είπε, ενώ σχολίασε και τα περί «καριέρας επί Χούντα», λέγοντας πως την 21η Απριλίου ήταν μαθήτρια της πρώτης γυμνασίου.



Όσο για τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΚΚΕ, Νίκο Καραθανασόπουλο, χαρακτήρισε την παρέμβαση της Ζωής Κωνσταντοπούλου ως «αξιοθρήνητη» και ως τον «ορισμό της αντικομμουνιστικής εμπάθειας», επιμένοντας πως επί προεδρίας της στη Βουλή «έκανε πλάτες στη Χρυσή Αυγή».



Η ψηφοφορία επί της άρσης ασυλίας της Λιάνας Κανέλλη βρίσκεται σε εξέλιξη, όπως και εκείνη επί της άρσης ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου μετά από μήνυση της Όλγας Δάλλα, υποψήφιας με το κόμμα της Πλεύσης Ελευθερίας κατά τις εκλογές του Μαΐου 2023.



Η ίδια η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, έκανε λόγο για μια «ξεκάθαρα ψευδή από την αρχή έως το τέλος μήνυση από ένα πρόσωπο που δεν έχει σχέση με το κίνημα», κατηγορώντας την Όλγα Δάλλα για «τρομακτική εκστρατεία λάσπης».



Η ΝΔ κατά τη σχετική ψηφοφορία στην επιτροπή Δεοντολογίας είχε καταψηφίσει την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Ωστόσο, παρεμβαίνοντας στη σημερινή συζήτηση, ο Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε χαρακτηριστικά: «Αφού ζητάει η ίδια η κυρία Κωνσταντοπούλου να αρθεί η ασυλία της, τότε θα υπερψηφίσουμε».