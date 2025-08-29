ΚΚΕ κατά Ζωής Κωνσταντοπούλου: «Αβάσιμη και αξιοθρήνητη η μήνυση κατά της Λιάνας Κανέλλη»

Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε το ΚΚΕ στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου , με αφορμή τη μήνυση που κατέθεσε εναντίον της βουλευτή του κόμματος, Λιάνας Κανέλλη, για συκοφαντική δυσφήμηση.

Η μήνυση διαβιβάστηκε στη Βουλή την Τρίτη 26 Αυγούστου, με το ΚΚΕ να τη χαρακτηρίζει «αβάσιμη» και «αξιοθρήνητη», κάνοντας λόγο για «πολιτική δίωξη» και «αντικομμουνιστικό κατήφορο».

Η ανακοίνωση του ΚΚΕ

Το κόμμα υπενθύμισε ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατά τη θητεία της ως πρόεδρος της Βουλής το 2015, είχε επιμείνει να τεθεί θέμα μη νόμιμης λειτουργίας του κοινοβουλίου λόγω της απουσίας των προφυλακισμένων βουλευτών της Χρυσής Αυγής, θέση που –όπως σημειώνει– πανηγυρίστηκε τότε από τη ναζιστική οργάνωση.



Επιπλέον, το ΚΚΕ κατηγορεί την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας ότι είχε αρνηθεί να συζητηθεί στη Βουλή η επίθεση του χρυσαυγίτη Γιάννη Λαγού κατά της Λιάνας Κανέλλη, αλλά και ότι σήμερα επιδιώκει «σόου αυτοπροβολής» με ψευδεπίγραφο αντισυστημικό προφίλ.



«Η μήνυση της Κωνσταντοπούλου συνιστά πολιτική δίωξη και θα πέσει στο κενό», τονίζει το ΚΚΕ, κατηγορώντας την παράλληλα ότι στηρίζει στην πράξη τη στρατηγική της ΕΕ, του ΝΑΤΟ και την πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη, ψηφίζοντας αντιλαϊκά νομοσχέδια.

Κανέλλη: «Έχω ακούσει με τα αυτιά μου τους καλούς λόγους για εκείνη από χρυσαυγίτες»

Υπενθυμίζεται ότι η Λιάνα Κανέλλη είχε καταγγείλει σε συνέντευξή της τον Φεβρουάριο πως η Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε παρέμβει υπέρ της παρουσίας του Ηλία Κασιδιάρη στη Βουλή, ενώ –όπως είπε– έχει ακούσει εγκωμιαστικά σχόλια για εκείνη «από χρυσαυγίτικα στόματα».



Παράλληλα, κατηγόρησε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας ότι κάνει κατάχρηση των κοινοβουλευτικών της προνομίων, μιλάει όποτε θέλει αγνοώντας τον κανονισμό, ενώ εκμεταλλεύεται πολιτικά ακόμη και την τραγωδία των Τεμπών.





«Μετατρέπει το δράμα σε σόου στη Βουλή, με υψωμένες γροθιές και θεατρικές αποχωρήσεις για τις κάμερες», τόνισε χαρακτηριστικά η Λιάνα Κανέλλη.