Βουλή: «Όχι» στις άρσεις ασυλίας Κανέλλη και Κωνσταντοπούλου από την Επιτροπή Δεοντολογίας

Να μην αρθεί η βουλευτική ασυλία της Λιάνας Κανέλλη, μετά από τη μήνυση της Ζωής Κωνσταντοπούλου για συκοφαντική δυσφήμιση, εισηγείται στην Ολομέλεια η επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής.

Κατά τη σχετική ψηφοφορία στην επιτροπή, η ΝΔ και το ΚΚΕ καταψήφισαν την άρση της ασυλίας της, η Ελληνική Λύση και η Πλεύση Ελευθερίας την υπερψήφισαν, ενώ «παρών» δήλωσαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και ΝΙΚΗ.



Πρόκειται για μήνυση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας για συκοφαντική δυσφήμιση, με φόντο δηλώσεις της βουλευτού του ΚΚΕ στο ACTION 24 (στις 14/2) μεταξύ άλλων, για τον τρόπο με τον οποίο η Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε χειριστεί την υπόθεση της Χρυσής Αυγής όσο είχε διατελέσει πρόεδρος της Βουλής.



Αρνητική εισήγηση και για την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Την ίδια στιγμή, η επιτροπή Δεοντολογίας εισηγείται στην Ολομέλεια να μην αρθεί ούτε η ασυλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου μετά από μήνυση της Όλγας Δάλλας, υποψήφιας με το κόμμα της Πλεύσης Ελευθερίας κατά τις εκλογές του Μαΐου 2023.



Κατά τη σχετική ψηφοφορία, η ΝΔ, το ΚΚΕ και η Νέα Αριστερά ψήφισαν κατά της άρσης της βουλευτικής της ασυλίας, ενώ το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελληνική Λύση, η ΝΙΚΗ και η Πλεύση Ελευθερίας ψήφισαν υπέρ.



Η μήνυση αφορά τις αξιόποινες πράξεις: α) της ηθικής αυτουργίας σε αθέμιτη αποτύπωση σε υλικό φορέα προφορικής συνομιλίας που δεν διεξήχθη δημόσια, β) της παράνομης χρήσης πληροφορίας ή υλικού φορέα επί του οποίου έχει αποτυπωθεί προφορική συνομιλία που δεν διεξήχθη δημόσια, γ) της ηθικής αυτουργίας σε εξύβριση και δ) της ηθικής αυτουργίας σε συκοφαντική δυσφήμιση.