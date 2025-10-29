Τι απαντά η Neuropublic στον Βάρρα: Δεν χωρούσαν τα ζώα στις εκτάσεις, είχαμε ενημερώσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Απαντήσεις αναφορικώς με την εμπλοκή του τεχνικού συμβούλου του ΟΠΕΚΕΠΕ στην πολύκροτη υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων, καλείται να δώσει στην εξεταστική επιτροπή η Ρόζα Γαργαλάκου, διευθύνουσα σύμβουλος της Neuropublic, η οποία μίλησε για «συκοφαντίες» και «έωλα διηγήματα» εις βάρος της εταιρείας, χωρίς «ούτε ένα αποδεικτικό στοιχείο» από «αυτόκλητους σωτήρες» που χρησιμοποιούν τον Οργανισμό για «προσωπικές επιδιώξεις», αφήνοντας αιχμές εις βάρος του Γρηγόρη Βάρρα.

Καταθέτοντας στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, η εκπρόσωπος του τεχνικού συμβούλου, υποστήριξε πως ο έλεγχος της νομιμότητας δεν αποτελεί αρμοδιότητα της εταιρείας, ενώ απάντησε στις αιτιάσεις του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρη Βάρρα ο οποίος είχε υποστηρίξει, μεταξύ άλλων, πως «του την είχε στημένη η Neuropublic»

«Καρφώνοντας» τον πρώην επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ, η Ρόζα Γαργαλάκου κατέθεσε: «Ο κύριος Βάρρας είχε παραλάβει τα σχετικά παραδοτέα του Οργανισμού, είχε μιλήσει σε συνέντευξή του για την καλή συνεργασία που είχε με την εταιρεία μας. Είναι απορίας άξιο, εάν είχε διαπιστώσει τέτοιες ενέργειες, γιατί δεν έκανε τίποτα ο κύριος Βάρρας; Γιατί δεν επέβαλε ποινή στη Neuropublic, γιατί δεν την κατέστησε έκπτωτη; Ποια μέρα είχε το πρόβλημά του μαζί μας και ποια μέρα μας ευχαριστούσε;», όπως ανέφερε.

Εμείς ενημερώναμε - Δεν χωρούσαν τα ζώα στις εκτάσεις

Η ίδια «έδειξε» ξανά τον Γρηγόρη Βάρρα, ερωτηθείσα από τη Μιλένα Αποστολάκη του ΠΑΣΟΚ για τις κινήσεις του τεχνικού συμβούλου όταν αντιλήφθηκε πως δημόσιες εκτάσεις «βαπτίζονταν» ως ιδιωτικές και νοικιάζονταν: «Ενημερώσαμε άμεσα τον Οργανισμό, ιδιαίτερα επί θητείας Βάρρα. Όταν οι εκτάσεις οι ελεύθερες μειώνονταν και αυξάνονταν τα ζώα, υπήρχε επικοινωνία. Δεν μπορούσαν να εκτελεστούν οι αλγοριθμοι, δεν χώραγαν τα ζώα στις εκτάσεις», υποστήριξε.

«Η πραγματικότητα η ίδια έρχεται να διαψεύσει τον κ. Βάρρα. Οι συλλήψεις των τελευταίων ημερών δείχνουν τι έχει γίνει. Όλοι είχαν την εικόνα. Η εταιρεία η δική μας δεν είχε κανέναν λόγο να κάνει αυτά τα πράγματα», κατέθεσε σε άλλο σημείο.

Ερωτηθείσα δε για το εάν η εταιρεία της γνώριζε για τα δεσμευμένα ΑΦΜ και τις παράνομες επιδοτήσεις, απάντησε πως «κάναμε ό,τι μπορούσαμε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας».

Λαζαρίδης: Εκπλήσσομαι, είναι φανερό ότι υπάρχουν συγκοινωνούντα δοχεία

Κατά την εξέταση της μάρτυρος, ο Μακάριος Λαζαρίδης σχολίασε με έκπληξη τις σχέσεις που διαπιστώνονται μεταξύ των τριών εταιρειών, Neuropublic, GAIA Επιχειρείν και Cognitera.

«Είναι φανερό ότι υπάρχουν συγκοινωνούντα δοχεία στις τρεις εταιρείες, εκπλήσσομαι με όλα αυτά, υπάρχει ένα θέμα. Η Neuropublic συμμετέχει στο μετοχικό σχήμα της GAIA Επιχειρείν. Ξαφνικά δημιουργείται η εταιρεία Cognitera με στελέχη και δικά σας και σε χρόνο ντετέ οι δυο εταιρείες ενώνονται και κάνουν σύμβαση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν μου φαίνεται και πολύ ηθικό. Μου προξενεί εντύπωση. Ίσως αποτελεί τη βάση του προβλήματος», σχολίασε ο εισηγητής της ΝΔ.

Απαντώντας, η μάρτυρας ανέφερε πως «μου ζητείται να εξετάσω την ηθική διάσταση του ζητήματος. Νομική διάσταση στο θέμα δεν υπάρχει. Δεν θα ήθελα να μπω σε αυτή την εξέταση. Δεν υπάρχουν συγκοινωνούντα δοχεία στις εταιρείες», όπως υποστήριξε.

«Προφανώς είστε συγκοινωνούντα δοχεία, αφού είστε μέτοχος», σχολίασε η Μιλένα Αποστολάκη. Η μάρτυρας πάντως επέμεινε πως «δεν υπάρχει διαπλοκή», μεταξύ των τριών εταιρειών.

Έχει πληγεί το κύρος και η φήμη της εταιρείας - Όσοι μιλούν για εξυπηρετήσεις να πάνε στη Δικαιοσύνη

«Είχατε γνώση της απάτης που αποκαλύπτονται στις επισυνδέσεις;», ρώτησε τη μάρτυρα η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ με την ίδια να απαντά πως «δεχόμαστε εντολές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για παρέμβαση. Είναι νόμιμες εντολές, δεν έχουμε ευθύνη να εξετάσουμε νομιμότητα της εντολής», όπως κατέθεσε, ενώ σχολίασε πως «όσοι μιλούν στα τηλέφωνα για εξυπηρετήσεις πρέπει να πάνε στη Δικαιοσύνη», λέγοντας πως η όλη υπόθεση έχει πλήξει τη φήμη και το κύρος της εταιρείας.

«Το τηλέφωνο του πατέρα μου παρακολουθείτο και δεν βρέθηκε τίποτα ύποπτο. Υπάρχει αναφορά μέσα στη δικογραφία. Πάμε σε δολοφονία χαρακτήρα», ανέφερε σε άλλο σημείο.

ΝΔ: Σε πανικό η αντιπολίτευση – Επιδιώκει show αντί για αλήθεια

Πηγές της ΝΔ υποστήριζαν πως η αντιπολίτευση βρίσκεται «σε κατάσταση πανικού», αφήνοντας να διαρρεύσουν «ανυπόστατοι» ισχυρισμοί περί άρνησης κλήσης μαρτύρων στην εξεταστική.

«Η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική. Η Νέα Δημοκρατία έχει ξεκαθαρίσει ότι όλοι οι μάρτυρες θα προσέλθουν, όταν επικαιροποιηθεί ο κατάλογος, όπως ορίζει η θεσμική διαδικασία. Όμως, η αντιπολίτευση βιάζεται, επιδιώκοντας να μετατρέψει την Επιτροπή σε επικοινωνιακό σόου και όχι σε διαδικασία αναζήτησης της αλήθειας», ανέφεραν οι ίδιες πηγές, συνιστώντας υπομονή στην αντιπολίτευση, καθώς, όπως επισημαίνεται, «όλοι οι μάρτυρες θα έρθουν στην ώρα τους».

ΠΑΣΟΚ: Ουδεμία ενημέρωση του ΟΠΕΚΕΠΕ προκύπτει από τις επιστολές που κατέθεσε η μάρτυρας

Πηγές του ΠΑΣΟΚ υποστήριζαν πως από τις επιστολές που κατέθεσε η Ρόζα Γαργαλάκου στην εξεταστική, δεν προκύπτει καμία ενημέρωση του Οργανισμού από τον τεχνικό σύμβουλο σχετικά με τη χρήση δημόσιων βοσκοτοπίων ως ιδιωτικών.

«Όσον αφορά δε την δήθεν ενημέρωση του κύριου Βάρρα, καμία επιστολή δεν έχει αποσταλεί απευθείας προς αυτόν· οι επιστολές που κατέθεσε η κ. Γαραγαλάκου έχουν απλώς κοινοποιηθεί στον κ. Βάρρα και δεν αφορούν το θέμα για το οποίο ρωτήθηκε παρά δευτερεύοντα τεχνικά ζητήματα. Επιπλέον , η κ. Γαργαλάκου δεν κατέθεδε καμία άλλη επιστολή με την οποια ο τεχνικός συμβουλος να ενημερώνει τους προέδρους που διαδέχθηκαν τον κ.Βάρρα για την απάτη με τη χρήση δημόσιας γης», ανέφεραν οι «πράσινες» πηγές.

Λαζαρίδης σε ΠΑΣΟΚ: Ουαί υμίν γραμματείς και φαρισαίοι υποκριταί!

Οι ίδιες πηγές του ΠΑΣΟΚ έκαναν λόγο για ολοένα και βαθύτερη εξάρτηση του Οργανισμού από τον ιδιώτη τεχνικό σύμβουλο, προκαλώντας την αντίδραση του Μακάριου Λαζαρίδη. «Το ΠΑΣΟΚ κατάλαβε σήμερα - μετά απο δυο και πλέον δεκαετίες - την ισχυρή εξάρτηση που έχει ο ΟΠΕΚΕΠΕ από τον ιδιώτη τεχνικό σύμβουλο! Το ΠΑΣΟΚ που έβαλε τον τεχνικό σύμβουλο στον Οργανισμό το 2010 επί Γιώργου Παπανδρέου. Ουαί υμίν γραμματείς και φαρισαίοι υποκριταί!», έγραψε ο εισηγητής της ΝΔ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

ΣΥΡΙΖΑ: Εδώ και τώρα να έρθουν τα στοιχεία για την ύποπτη αύξηση του ζωικού κεφαλαίου σε σχέση με τη παραγόμενη ποσότητα γάλακτος

Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ την ίδια ώρα, υποστήριζαν πως η μάρτυρας κατέθεσε πως «δεν χωρούσαν τα ζώα στις εκτάσεις», «επιβεβαιώνοντας ότι το «γαλάζιο» κύκλωμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με εικονικές δηλώσεις και ψεύτικα κοπάδια, κατάφερε να λάβει παράνομες επιδοτήσεις εκατομμυρίων ευρώ, ευνοώντας ημετέρους και ζημιώνοντας τους έντιμους αγρότες και κτηνοτρόφους» και επισημαίνοντας πως αυτή η παραδοχή καθιστά ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη να ικανοποιηθεί το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να προσκομιστούν άμεσα στην εξεταστική όλα τα στοιχεία για τα ποσοστά ζωικού κεφαλαίου και τις ποσότητες παραδοθέντος γάλακτος ανά Περιφερειακή Ενότητα, από το 2015 έως και σήμερα.