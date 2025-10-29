Στους δρόμους αγρότες και κτηνοτρόφοι της Κρήτης: «Θα είμαστε εδώ για 10 μέρες μέχρι να ακουστούμε»

Στους δρόμους βγαίνουν ξανά αγρότες και κτηνοτρόφοι στην Κρήτη, κάνοντας λόγο για μια μακρά περίοδο κινητοποιήσεων με κεντρικό αίτημα την άμεση καταβολή των καθυστερούμενων ενισχύσεων, επιδοτήσεων και αποζημιώσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στο Ηράκλειο πραγματοποιείται συγκέντρωση επί του ΒΟΑΚ, στον Καρτερό, όπου ήδη καταφθάνουν οι συμμετέχοντες στο συλλαλητήριο από τους νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου.

«Θέλουν να αφανίσουν τον πρωτογενή κλάδο και ειδικά την κτηνοτροφία», τόνισε, σε δηλώσεις του, ο Πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου Λευτέρης Τριανταφυλλάκης, όπως μεταφέρει το Cretalive.

«Περιμένουμε από την κυβέρνηση να πάρει θέση στα δίκαια αιτήματά μας, όχι με λόγια αλλά έμπρακτα. Σήμερα θα κλείσει ο ΒΟΑΚ για αρχή και βλέπουμε, ότι αποφασίσει ο κόσμος», σημείωσε ο εκπρόσωπος των κτηνοτρόφων Ηρακλείου, προσθέτοντας ότι η πρόταση του σωματείου είναι οι κινητοποιήσεις και οι αποκλεισμοί των δρόμων να κρατήσουν δέκα ημέρες.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι επισημαίνουν ότι βιώνουν οικονομική ασφυξία: το αυξημένο κόστος παραγωγής, οι χαμηλές τιμές στα προϊόντα τους και οι καθυστερήσεις στις πληρωμές οδηγούν τον πρωτογενή τομέα προς το όριο.

Στα Χανιά το ραντεβού είναι στο κόμβο των Μουρνιών, όπου γίνεται προσυγκέντρωση με αγροτικά οχήματα και θα ακολουθήσει μπλόκο στην Εθνική Οδό, στο ύψος των Τσικαλαριών. Οι αγροτοκτηνοτρόφοι από το Ρέθυμνο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, θα κατευθυνθούν στο Ηράκλειο.

Στα σημεία των συγκεντρώσεων σήμερα Τετάρτη (29/10) βρίσκονται και αστυνομικές δυνάμεις.

Τα αιτήματα των αγροτών στην Κρήτη

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης ζητούν: