ΟΠΕΚΕΠΕ: Παραιτήθηκε ο αντιπρόεδρος Ιωάννης Καϊμακάμης

Η παραίτηση του αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ιωάννη Καϊμακάμη, έγινε γνωστή νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας (27/10). Ωστόσο, ο κ. Καϊμακάμης έχει υποβάλει την παραίτησή του αρκετές ημέρες νωρίτερα.

Στην απόφαση που αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» αναφέρεται: «Αποδεχόμαστε την από 16/10/2025 υποβληθείσα παραίτηση του Ιωάννη Καϊμακάμη, Γεωπόνου, πτυχιούχου του Τμήματος Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατόχου μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου του Τμήματος Γεωπονίας του ιδίου Πανεπιστημίου από τη θέση του προσωρινού Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)-Ν.Π.Ι.Δ.».

Την εν λόγω απόφαση υπογράφει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας.