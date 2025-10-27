ΟΠΕΚΕΠΕ: Έφτασε η ώρα της απολογίας για τον λογιστή στα Γιαννιτσά

Ακόμη επτά κατηγορούμενοι μένουν να δώσουν εξηγήσεις για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, μέσω του κυκλώματος που φέρεται να δραστηριοποιείται στα Γιαννιτσά.

Για σήμερα Δευτέρα (27/10) έχει προγραμματιστεί η απολογία του κατηγορούμενου λογιστή και ακόμη τεσσάρων κατηγορουμένων, ενώ εκκρεμούν και δυο κατηγορούμενοι που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο (μεταξύ αυτών ο πατέρας του φερόμενου αρχηγού).

Μέχρι στιγμής έχει απολογηθεί ο πρώτος από τους σημερινούς κατηγορουμένους, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Στην απολογία του φέρεται να είπε ότι «είχα εμπιστευτεί τους κωδικούς taxisnet σε κάποιον απο τους συγκατηγορουμένους μου, ο οποίος τους διαχειρίστηκε κατά τρόπο παράνομο με αποτέλεσμα να καταγράφονται ως περιουσία μου χωράφια που ποτέ δεν είχα στη κατοχή μου».

Ήδη τον δρόμο για τη φυλακή έχει πάρει ο 38χρονος που θεωρείται ότι ήταν ο «εγκέφαλος» του κυκλώματος στα Γιαννιτσά. Με την προσωρινή κράτηση του φερόμενου ως αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ με έδρα τα Γιαννιτσά, οι μέχρι στιγμής προφυλακίσεις για την υπόθεση ανέρχονται σε 11.

Παραδέχθηκε την εμπλοκή του

Στην απολογία του ο 38χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, παραδέχτηκε ένα μέρος του βαρύτατου κατηγορητηρίου που του αποδίδεται.

«Παραδέχομαι ό,τι έχω κάνει. Με κατηγορείτε όμως για πολλαπλάσια. Δεν είναι δίκαιο όλα αυτά που έχουν γίνει από πολλούς, να καλύπτονται πίσω από τη δική μου δίωξη. Η ατομική ευθύνη του καθενός που έπαιρνε χρήματα στον λογαριασμό του δεν γίνεται να βαφτίζεται εγκληματική οργάνωση. Η πρώην σύζυγός μου δεν έχει καμία σχέση με όλο αυτό» ανέφερε σύμφωνα με πληροφορίες ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα.

Προφυλακίστηκε ο φερόμενος ως υπαρχηγός

Στο μεταξύ, τον δρόμο για τη φυλακή πήρε αργά το βράδυ της Κυριακής και ο φερόμενος ως υπαρχηγός του κυκλώματος για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ένας 38χρονος υπάλληλος Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων από την Κρήτη.