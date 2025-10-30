Κρήτη: Συνεχίζουν αποφασισμένοι στα μπλόκα οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι

Αποφασισμένοι είναι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης να συνεχίσουν το μπλόκο που έχουν στήσει στον ΒΟΑΚ στο ύψος του Καρτερού ανατολικά του Ηρακλείου. Σημειώνεται ότι υπάρχουν διαστήματα που επιτρέπουν την κυκλοφορία για να διευκολυνθούν και οι οδηγοί που πηγαίνουν στην εργασία τους.

Ωστόσο αναμένεται να κλείσει πάλι αργότερα σήμερα Πέμπτη (30/10), με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των οχημάτων να γίνεται μόνο από την παλαιά εθνική οδό και το επαρχιακό οδικό δίκτυο.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι ξεκίνησαν τις κινητοποιήσεις τους την Τετάρτη θέτοντας στο προσκήνιο τα προβλήματα που αντιμετωπίζει συνολικά ο πρωτογενής τομέας. Μάλιστα, οι εκπρόσωποι των παραγωγών δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν τον αγώνας τους μέχρι και το πανελλαδικό συλλαλητήριο που οργανώνεται στην Αθήνα στις 11 Νοεμβρίου.

«Δεν μας έχει αφήσει άλλη επιλογή η κυβέρνηση. Όλα τα προβλήματα τα γνωρίζει», αναφέρει μιλώντας στο Action24 ο Κώστας Φρογάκης, μέλος του κτηνοτροφικού συλλόγου νομού Ηρακλείου.

«Εμείς δεν θα σταματήσουμε μέχρι να γίνει κάποιο ραντεβού με κάποιον από την κυβέρνηση», τόνισε.