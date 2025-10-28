Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον «Ευαγγελισμό» δόθηκε η τελευταία απολογία - Τι είπαν βασικοί κατηγορούμενοι

Στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» δόθηκε η τελευταία απολογία που έλαβαν Ανακριτής και Εισαγγελέας για το κύκλωμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς εκεί νοσηλεύεται ο πατέρας του φερόμενου ως αρχηγού της οργάνωσης.

Σύμφωνα με όσα είπε ο κατηγορούμενος, ο οποίος αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή, αφέθηκε ελεύθερος μετά τις εξηγήσεις του.

«Δεν ξέρω να χρησιμοποιώ καν κινητό για να μπορώ να κάνω για όσα με κατηγορείτε», φαίνεται να είπε χαρακτηριστικά ενώ συνέχισε αναφέροντας ότι «μεγάλωσα μόνος μου τα δυο αγόρια δουλεύοντας 40 χρόνια, 15 ώρες τη μέρα ως αγρότης. Δεν θέλω να πιστέψω αυτά για τα οποία κατηγορείται ο γιος μου. Τώρα τα άκουσα και εγώ πρώτη φορά».

Σημειώνεται, πως για την υπόθεση έχουν προφυλακιστεί συνολικά 13 πρόσωπα, 23 έχουν αφεθεί ελεύθεροι και μία κατηγορούμενη βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο λογιστής

O λογιστής, ο οποίος φέρεται ότι είχε διαδραματίσει κομβικό ρόλο στη διαχείριση των οικονομικών ροών και την οργάνωση του κυκλώματος, συνεργάστηκε με τις αρχές από την πρώτη στιγμή, αλλά και η απολογία του, ήταν αυτά που καθόρισαν την εξέλιξη της ποινικής του μεταχείρισης και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Υποστήριξε στην απολογία του ότι είχε έναν συνεργάτη στο γραφείο του, αυτός έφτιαχνε το Ε9, αυτός έκανε τις αλλαγές και μόλις το συνειδητοποίησε το διόρθωσε.

«Αρνούμαι τις κατηγορίες. Είχα έναν συνεργάτη στο γραφείο ο οποίος συνεργαζόταν με έναν μεσίτη αγροτικών εκτάσεων. Εκείνος έκανε τις αλλαγές στα Ε9, μόλις το συνειδητοποίησα το διόρθωσα αμέσως. Από την πρώτη στιγμή έθεσα τα στοιχεία ενώπιον των αρχών. Δεν έκανα ποτέ αγροτικές δηλώσεις o ίδιος. Δεν βρέθηκε τίποτα παράνομο στο σπίτι μου, ούτε ποτέ απέκτησα χρήματα από τις επιδοτήσεις».

Έρευνες των Αρχών για όσους χρησιμοποιούσαν στοιχεία νεκρών

Ένας από τους βασικούς κατηγορούμενους, δήλωνε ως κύρια δραστηριότητα καλλιεργητής βαμβακιού, επαγγελματίας αγρότης επί 40 χρόνια στην Πέλλα. Η έρευνα των αρχών αποκάλυψε ότι χρησιμοποιούμε στοιχεία νεκρού, καθώς ο εκμισθωτής είχε φύγει από τη ζωή από το 2021.

«Είμαι κατ’ επάγγελμα αγρότης 40 χρόνια στην Πέλλας/ καλλιεργώ 800 στρέμματα και ζούμε από αυτό. Εμπιστεύτηκα έναν μεσίτη στην περιοχή να μου βρει και άλλες εκτάσεις για να αυξήσω την παραγωγή μου, μου παρέδωσε χάρτες, μου υπέδειξε τα αγροτεμάχια, τα καλλιέργησα και κάλυψα όλα τα αγροτικά έξοδα. Έχω παραδώσει όλα τα αγροτικά τιμολόγια εσόδων - εξόδων για την παραγωγή μου ενώπιον του Ανακριτή, χωρίς ωστόσο να αξιολογηθούν.»

«Δεν έχουν καταφέρει να βρουν τους πραγματικούς υπάιτιους»

Παρόμοια υπερασπιστική γραμμή ακολούθησε και ένας ακόμη κατηγορούμενος, ο οποίος εμφανιζόταν ως ιδιοκτήτης αγροτεμαχίων τα οποία εκμίσθωνε σε μέλη του κυκλώματος, επέμεινε ότι έδωσε τους κωδικούς taxisnet σε μεσίτη και εκείνος τον εκμεταλλεύτηκε.

«Άδικα κατηγορούμαι για την υπόθεση αυτή, επειδή δεν έχουν καταφέρει να βρουν τους πραγματικούς υπαίτιους. Εμπιστεύτηκα έναν μεσίτη δίνοντας τους κωδικούς taxisnet, γνωρίζοντας ότι θα υποβάλλω αίτηση ως νέος αγρότης. Εκείνος πέρασε στην ιδιοκτησία ψευδώς αγροτεμάχια χωρίς να το γνωρίζω. Μου ανέφεραν ότι όλα είναι νόμιμα».

Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται.