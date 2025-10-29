ΠΑΣΟΚ: Να κληθούν άμεσα στην εξεταστική «Φραπές» και Σεμερτζίδου

Την άμεση κλήτευση, την ερχόμενη εβδομάδα, των Γιώργου Ξυλούρη (γνωστού ως «Φραπέ) και Πόπης Σεμερτζίδου στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητά το ΠΑΣΟΚ.

Παρεμβαίνοντας στην εν εξελίξει συνεδρίαση της εξεταστικής, η εισηγήτρια της αξιωματικής αντιπολίτευσης Μιλένα Αποστολάκη, αιτήθηκε τα δυο πρόσωπα που έχουν απασχολήσει την επικαιρότητα να κληθούν άμεσα στην επιτροπή, καθώς, όπως είπε, λόγω των τελευταίων εξελίξεων ελλοχεύει κίνδυνος να ασκηθούν αυτεπάγγελτες διώξεις και έτσι να αποκτήσουν την ιδιότητα του κατηγορουμένου, εξέλιξη η οποία «θα καταστήσει αδύνατη» την εξέτασή τους.

«Να μην έχουμε το προηγούμενο του Κώστα Αγοραστού στην εξεταστική των Τεμπών, ο οποίος δεν κατέθεσε επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής. Είναι απαράδεκτη πρόκληση να επαναληφθεί η ίδια μεθόδευση», ανέφερε η Μιλένα Αποστολάκη.

«Ενδεχομένως να έχουν ασκηθεί ήδη διώξεις», τόνισε ο πρόεδρος της εξεταστικής Ανδρέας Νικολακόπουλος, με την εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ να επισημαίνει πως «αυτό βαρύνει την πλειοψηφία».

«Είναι πράγματι ορατός ο κίνδυνος κάποιοι να αποκτήσουν την ιδιότητα του κατηγορουμένου. Συμφωνούμε με το αίτημα. Ζητάμε και την άμεση η επικαιροποίηση του καταλόγου», ανέφερε ο Βασίλης Κόκκαλης του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ θετικά είδαν το αίτημα του ΠΑΣΟΚ και μικρότερα κόμματα της ελάσσονος αντιπολίτευσης.

Λαζαρίδης: Θα έρθουν άπαντες όταν επικαιροποιηθεί ο κατάλογος των μαρτύρων

«Κάθε φορά που η αντιπολίτευση πιέζεται από καταθέσεις που δεν καταλήγουν όπως ανέμενε, ζητά επικαιροποίηση του καταλόγου. Η βασική μάρτυρας, η Παρασκευή Τυχεροπούλου κατέθεσε τα εντελώς αντίθετα από όσα υποστήριζαν τα κόμματα, είπε όσα υποστηρίζει η ΝΔ, ότι η περίοδος ‘15’-19 ήταν το μεγάλο πρόβλημα, μίλησε και για τα ΚΥΔ. Ενώ όταν την πίεσα να μας πει ονοματεπώνυμα, δεν μας είπε απολύτως τίποτα», σχολίασε ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης, τονίζοντας πως όλα τα επίμαχα πρόσωπα θα έρθουν στην εξεταστική με την επικαιροποίηση του καταλόγου.

«Ναι, θα έρθουν άπαντες όταν επικαιροποιηθεί ο κατάλογος των μαρτύρων. Αυτά που αναφέρατε, μπορούν να τα επικαλεστούν οι συγκεκριμένοι και σήμερα, εμείς δεν μπορούμε να επιβάλλουμε στη Δικαιοσύνη, όπως έκαναν άλλοι», ανέφερε, ενώ σχολίασε, απαντώντας σε σχετικό αίτημα της Πλεύσης Ελευθερίας, πως η πλειοψηφία είναι ανοιχτή να συζητηθεί κατά την επικαιροποίηση του καταλόγου και η κλήση του Άκη Σκέρτσου.

Το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για άμεση κλήτευση των Ξυλούρη και Σεμερτζίδου απορρίφθηκε από την πλειοψηφία. Σημειωτέον πως το ΠΑΣΟΚ ζήτησε να κληθεί και η ορκωτή λογίστρια που υπέγραφε τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Οργανισμού Δέσποινα Μαρκοπούλου.