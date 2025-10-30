ΠΑΣΟΚ:Ανοιξιάτικο συνέδριο αρχές Μαρτίου-Ανδρουλάκης και «κορυφαίοι» στο τραπέζι για τις διαδικασίες

Ραντεβού για τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου στο ισόγειο της Χαριλάου Τρικούπη έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης με τα 21 μέλη της Πολιτικής Γραμματείας της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου (ΚΟΕΣ) του ΠΑΣΟΚ ΠΑΣΟΚ για την εναρκτήρια συνεδρίαση του οργάνου, που θα οδηγήσει το κόμμα στο τακτικό πολιτικό συνέδριο του 2026. Όπως πληροφορείται το flash.gr η νεότερη πιθανή ημερομηνία είναι την άνοιξη του νέου έτους και πιο συγκεκριμένα το τριήμερο 6, 7 και 8 Μαρτίου.

Πρόκειται ουσιαστικά για την επίσημη έναρξη της προσυνεδριακής περιόδου, η οποία θα εγκαινιαστεί περίπου δύο εβδομάδες μετά τις αρχικές ανακοινώσεις της Χαριλάου Τρικούπη για τα πρώτα όργανα του συνεδρίου, που αρχικά έδωσαν στίγμα ενότητας (με τη συμμετοχή όλων των κορυφαίων), υπερβάσεων και ανοιγμάτων της ηγεσίας προς όλες τις πτέρυγες, μηδέ εξαιρουμένων των διαφωνούντων και σκληρών επικριτών του Νίκου Ανδρουλάκη.

Ακολούθησαν ωστόσο οι δημόσιες αιχμές – ήπιες καταγγελίες του Χάρη Δούκα (μέσω του Action24) για αποκλεισμούς έμπειρων στελεχών που πρότεινε και θα μπορούσαν να συνεισφέρουν αλλά και η αποκάλυψη ότι ενημερώθηκε για τη δική του συμμετοχή «από τα σαιτ και τις τηλεοράσεις», παραδοχές που μετρίασαν κάπως την ατμόσφαιρα συσπείρωσης που επιχειρήθηκε να δοθεί.

Πίεση και γκρίνια για τις συνεδριακές διαδικασίες

Η εσωκομματική κατάσταση επιδεινώθηκε εκ νέου πρόσκαιρα με το αυτογκόλ της τοποθέτησης και της απομάκρυνσης εντός 24ων ωρών του Γιώργου Παπαβασιλείου, διευθυντή του πολιτικού γραφείου του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος προ πενταετίας «υμνούσε» με αναρτήσεις του, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Γρηγόρη Δημητριάδη και το Νίκο Δένδια.

Κι όλα αυτά εν μέσω της... κατά Παύλο Γερουλάνο «κολλημένης βελόνας» των δημοσκοπήσεων και του άλματος που δεν γίνεται, παρά το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις αναλύσεις αρμόδιων στελεχών, το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε φάση ανάκαμψης, προφανώς όχι της επιθυμητής, αλλά πάντως σε τροχιά ανόδου. Τονωτική ένεση αποτέλεσε η δημοσιοποίηση μέτρησης (της εταιρείας Interview), στην οποία το ΠΑΣΟΚ ανιχνεύεται στο 16% στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, ενώ στο ερώτημα «Μητσοτάκης ή χάος» η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (42%) απαντά «χάος», εύρημα, το οποίο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, «αδυνατίζει» το κυβερνητικό επιχείρημα της έλλειψης εναλλακτικής.

«Έχουμε πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες ανάκαμψης και πάνω σε αυτό πρέπει να εργαστούμε και να διορθώσουμε τυχόν αρρυθμίες που υπάρχουν. Θα πρέπει να δούμε πως θα είμαστε πιο προσηλωμένοι και πιο διατεταγμένοι πλήρως στο σκοπό της πολιτικής αλλαγής. Χρειάζεται συντονισμός, επικοινωνία και να έχουμε μια μεγαλύτερη ομοιογένεια στην παρουσία των θέσεων μας. Έχουμε κάνει βήματα μπορούμε να κάνουμε και άλλα επιπλέον», δήλωσε χθες σχετικά (Παραπολιτικά) ο εκπρόσωπος Τύπου, Κώστας Τσουκαλάς.

Στις αρχικές προθέσεις της ηγεσίας και πριν ενσκήψουν κάποια από τα προαναφερθέντα σύννεφα, ήταν το κλίμα της συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας να είναι πανηγυρικό. Το σίγουρο είναι ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης, που θα καθίσει σε κοινό τραπέζι με όλους τους κορυφαίους μετά από αρκετό καιρό, θα δώσει με την εισήγησή του το έναυσμα της συστράτευσης για τον κοινό στόχο της νίκης στις εθνικές εκλογές «έστω με μία ψήφο διαφορά» από τη ΝΔ.

Σε κάθε περίπτωση, κομματικοί παράγοντες που συνομιλούν με όλες τις πλευρές, εκτιμούσαν στο flash.gr ότι μέχρι την έναρξη του συνεδρίου δεν συμφέρει κανέναν να τορπιλίσει τις διαδικασίες. Από την άλλη, προεξοφλούσαν ότι στη διάρκειά του, θα τεθούν μεγάλα και κρίσιμα διακυβεύματα, όπως η στάση για τις κυβερνητικές συνεργασίες, ο διάλογος με τα υπόλοιπα κόμματα του προοδευτικού χώρου, ανάμεσά τους και το υπό ίδρυση κόμμα Τσίπρα και φυσικά η στρατηγική της αυτονομίας.

Υπενθυμίζεται ότι στην Πολιτική Γραμματεία της ΚΟΕΣ, εκτός από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, συμμετέχουν τα εξής στελέχη:



Γιάννης Βαρδακαστάνης, Γραμματέας Κ.Ο.Ε.Σ.



Γιώργος Παπανδρέου, πρώην Πρόεδρος ΠΑΣΟΚ – πρώην Πρωθυπουργός



Ανδρέας Σπυρόπουλος, Γραμματέας Κ.Π.Ε.



Μιχάλης Αεράκης, Γραμματέας Τομέα Πολιτισμού



Μιλένα Αποστολάκη, Βουλευτής – μέλος Πολιτικού Κέντρου



Παύλος Γερουλάνος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος – μέλος Πολιτικού Κέντρου



Νάντια Γιαννακοπούλου, Βουλευτής



Αννα Διαμαντοπούλου, Υπ. Πολιτικού Σχεδιασμού – μέλος Πολιτικού Κέντρου



Χάρης Δούκας, Δήμαρχος Αθηναίων – μέλος Πολιτικού Κέντρου



Γιώργος Καββαθάς, Πρόεδρος ΓΣΕΒΕΕ



Μιχάλης Κατρίνης, Βουλευτής



Πάρις Κουκουλόπουλος, Βουλευτής



Γιάννης Κουτσούκος, Διευθυντής Κοινοβουλευτικής Ομάδας



Γιάννης Μανιάτης, Ευρωβουλευτής – Αντιπρ. Ομάδας Προοδευτικής Συμμαχίας Δημοκρατών και Σοσιαλιστών (S&D)



Δημήτρης Μάντζος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος



Ολγα Μαρκογιαννάκη, αναπληρώτρια Εκπρόσωπος Τύπου



Δημήτρης Μπιάγκης, Γραμματέας Κοινοβουλευτικής Ομάδας



Κώστας Σκανδαλίδης, πρώην Υπουργός – μέλος Πολιτικού Συμβουλίου



Κατερίνα Σολωμού, μέλος Πολιτικού Κέντρου



Κώστας Τσουκαλάς, Εκπρόσωπος Τύπου



Παύλος Χρηστίδης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος