Θέμα με την παρέλαση: Η καταγγελία του Νίκου Παπανδρέου για την «Ελληνική Ορθόδοξη Νεολαία»

Σε μια σοβαρή καταγγελία προχώρησε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Παπανδρέου, την επομένη της μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης στη Θεσσαλονίκη, ότι μαζί με τα πολιτικά τμήματα παρέλασαν και μέλη ενός συλλόγου που ονομάζεται «Ελληνική Ορθόδοξη Νεολαία – Εθνικό Κίνημα Νέων».

Βασίλης Βερβερίδης/Eurokissi

Πράγματι σε φωτογραφίες από τα φωτοειδησεογραφικά πρακτορεία εμφανίζονται μέλη αυτής της οργάνωσης με στολές μακεδονομάχων και Ιερολοχιτών του Αλέξανδρου Υψηλάντη να παρελαύνουν στο πρώτο σκέλος της παρέλασης, μαζί με τα υπόλοιπα πολιτικά τμήματα.

Σύμφωνα με τον Νίκο Παπανδρέου, «η Ελληνική Ορθόδοξη Νεολαία είναι μια οργάνωση με απόψεις που στρέφονται εναντίον του Πολιτεύματος, της Ελληνικής Δημοκρατίας και εν τελεί της ελληνικής κοινωνίας» όπως καταγγέλλει ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ στις δημόσιες παρεμβάσεις της η «Ελληνική Ορθόδοξη Νεολαία – Εθνικό Κίνημα Νέων» σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όχι μόνο- η οργάνωση καταφέρεται με χυδαιότητα κατά κομμάτων του δημοκρατικού τόξου, χαρακτηρίζοντας τα «πολιτική ψώρα”, καλεί σε στήριξη εκδοτικών πονημάτων των πρωταιτίων του πραξικοπήματος της 21ης Απριλίου, καταθέτει στεφάνια σε μνημεία εθνικού διχασμού, χαρακτηρίζει «παχύδερμα» Έλληνες βουλευτές και ευρωβουλευτές και τα μέλη της φωτογραφίζονται με καλυμμένα πρόσωπα όπως τα «τάγματα εφόδου» της εγκληματικής οργάνωσης «Χρυσή Αυγή».

Ο Νίκος Παπανδρέου ζητά από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας να διερευνήσει το θέμα και να εντοπίσει το ποιός φέρει την ευθύνη αυτής της συμμετοχής, ενώ ζητά και από τον πρωθυπουργό να λάβει τις απαραίτητες αποφάσεις για την προστασία των πολιτειακών θεσμών της χώρας και να αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία, ώστε να μην επαναληφθούν τέτοια φαινόμενα.

Βασίλης Βερβερίδης/Motionteam-Eurokissi

Ποιοι εγκρίνουν τη συμμετοχή πολιτικών τμημάτων

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διαδικασία για την συμμετοχή στην παρέλαση των πολιτικών τμημάτων αφορά την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και όχι το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, καθώς, όλες οι αιτήσεις πολιτιστικών φορέων και άλλων ομάδων για συμμετοχή στην παρέλαση κατατίθενται στην Περιφέρεια και όχι στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας.