28η Οκτωβρίου: Ρίγη συγκίνησης και περηφάνιας στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση

Με επίκεντρο την Θεσσαλονίκη, όπου πραγματοποιήθηκε η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση, κορυφώθηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Η στρατιωτική παρέλαση πραγματοποιήθηκε στην λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, καθώς και εκπροσώπων της πολιτικής θρησκευτικής και στρατιωτικής ηγεσίας της χώρας. Παρών θα είναι και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ενώ ξεχωριστό νόημα έδωσε η παρουσία του υπουργού Άμυνας της Κύπρου Βασίλη Πάλμα.

Σε μια επίσημη πρώτη την παρέλαση άνοιξαν τα νέα φουτουριστικά νέα οπλικά συστήματα που εξοπλίζουν και τους τρεις κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων. Τα πυραυλικά συστήματα Spike NLOS του Στρατού Ξηράς, η χερσαία έκδοση του συστήματος ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ που είναι δοκιμασμένο στη μάχη στην Ερυθρά Θάλασσα όπου κατέρριψε drones των Χούθι. Η εξέλιξη του ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ που ονομάζεται ΥΠΕΡΙΩΝ.

Πάνω από την παρέλαση πέταξε ένα από τα UAV Heron που επιτηρούν το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ενώ παρουσιάστηκε και το οργανικό μη επανδρωμένο s-100 που θα εξοπλίσει τις φρεγάτες Belharra ΚΙΜΩΝ. Επίσης, κινητή μονάδα παραγωγής drones για την αναπλήρωση απωλειών τους που μπορεί να αναπτυχθεί πίσω από την πρώτη γραμμή, σταθμός τηλεπικοινωνιών ΜΕΤΟΙΚΟΣ ήταν μερικά από τα συστήματα που επιδείχθηκαν.

Το σύστημα SPIKE-NLOS

Ακολούθησαν τα μηχανοκίνητα τμήματα με άρματα μάχης Leopard, πυροβόλα PZH-2000 και πυραυλικά συστήματα MLRS.

Αλέξανδρος Αβραμίδης/Intime

Τα πεζοπόρα τμήματα με τους άψογους σχηματισμούς εντυπωσίασαν όσους βρέθηκαν κατά μήκος της λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Αλέξανδρος Αβραμίδης/Intime

Αλέξανδρος Αβραμίδης/Intime

Αλέξανδρος Αβραμίδης/Intime

Αλέξανδρος Αβραμίδης/Intime

Χιλιάδες πολίτες παρατάχθηκαν κατά μήκος της Νέας Παραλίας για να παρακολουθήσουν μια άλλη «γωνία» της παρέλασης, τις διελεύσεις των μαχητικών, μεταγωγικών αεροσκαφών, των ιπτάμενων ραντάρ και των σχηματισμών ελικοπτέρων. F-16, Rafale, Μirage 2000-5 τράνταξαν την πόλη με τον βρυχυθμό των κινητήρων τους.

Ραφαήλ Γεωργιάδης/Eurokinissi

Παρόντες και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος, εκπρόσωποι κομμάτων, μέλη της κυβέρνησης, βουλευτές, η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, εκλεγμένοι της αυτοδιοίκησης, η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, εκπρόσωποι προξενικών αρχών κ.ά.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας παρακολουθεί τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση, Βασίλης Βερβερίδης/Eurokinissi

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης φτάνει στη στρατιωτική παρέλαση, Βασίλης Βερβερίδης/Eurokinissi

Οι υπουργοί Εθνικής Άμυνας Ελλάδας και Κύπρου, Νίκος Δένδιας και Βασίλης Πάλμας προσέρχονται στην παρέλαση, Βασίλης Βερβερίδης/Eurokinissi

Από αριστερά, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Απόστολος Τζιτζικώστας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, Βασίλης Βερβερίδης/Eurokinissi

Άγημα ντυμένο με τις στολές του Ιερού Λόχου του Αλέξανδρου Υψηλάντη, Βασίλης Βερβερίδης/MOTIONTEAM-EUROKINISSI

Μαθητές από σχολεία της Θεσαλονίκης παρελαύνουν, Βασίλης Βερβερίδης/MOTIONTEAM-EUROKINISSI

Μαθητές από σχολεία της Θεσαλονίκης παρελαύνουν, Βασίλης Βερβερίδης/MOTIONTEAM-EUROKINISSI

Μαθητές από σχολεία της Θεσαλονίκης παρελαύνουν, Βασίλης Βερβερίδης/MOTIONTEAM-EUROKINISSI

Παρέλαση πολιτικών τμημάτων στην Θεσσαλονίκη, Βασίλης Βερβερίδης/MOTIONTEAM-EUROKINISSI

Παρέλαση πολιτικών τμημάτων στην Θεσσαλονίκη, Βασίλης Βερβερίδης/MOTIONTEAM-EUROKINISSI





Εντυπωσιακά πλάνα από την απογείωση του σχηματισμού των Rafale από την Τανάγρα.

Εντυπωσιακά πλάνα από τα αεροπλάνα της ελληνικής αεροπορίας. pic.twitter.com/pK5mln5YGG — Flash.gr (@flashgrofficial) October 28, 2025

Ο σχηματισμός των Mirage 2000-5 απογειώνεται από την 114 Π.Μ. για να κατευθυνθεί στη Θεσσαλονίκη.

Επίσημη πρώτη για τα νέα drones και όπλα

Η φετινή στρατιωτική παρέλαση για την επέτειο του «Όχι» στη Θεσσαλονίκη φέρνει το αποτύπωμα της νέας εποχής στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις. Οι πολίτες που παρακολουθούν την παρέλαση είναι οι τυχεροί που πρώτοι θα έχουν την ευκαιρία να δουν τα νέα όπλα στην υπηρεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως το δοκιμασμένο στην μάχη anti-drone σύστημα «Κένταυρος», ελληνικής σχεδίασης και κατασκευής. Το σύστημα δοκιμάστηκε με επιτυχία σε φρεγάτες που συμμετέχουν στην επιχείρηση «Ασπίδες» στην Ερυθρά Θάλασσα, αποτρέποντας επιθέσεις από drones των Χούθι.

Το σύστημα ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ



Επίσης το σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου «Υπερίων», το ελληνικό drone «Αρχύτας», μαζί με mini drones της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, τα νέα -ισραηλινής κατασκευής- όπλα των F-16, SPICE-1000, SPICE-2000 και RAMPAGE, αλλά και δημόσια τους πυραύλους METEOR που εξοπλίζουν τα Rafale της Πολεμικής Αεροπορίας.



