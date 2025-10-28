28η Οκτωβρίου:Τα όπλα του μέλλοντος παρελαύνουν– drones, AI και νέα τεχνολογία στις Ένοπλες Δυνάμεις

Η φετινή Στρατιωτική Παρέλαση για την επέτειο του «Όχι» στη Θεσσαλονίκη φέρνει το αποτύπωμα της νέας εποχής στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις .

Η άμυνα της χώρας αλλάζει πρόσωπο, με τεχνητή νοημοσύνη, drones, ρομποτικά συστήματα και τεχνολογία αιχμής που μαγνητίζει τα βλέμματα.

«Κένταυρος», «Υπερίων» και drones made in Greece

Το κοινό θα γνωρίσει από κοντά το anti-drone σύστημα «Κένταυρος», ελληνικής σχεδίασης και κατασκευής. Το σύστημα δοκιμάστηκε με επιτυχία σε φρεγάτες που συμμετέχουν στην επιχείρηση «Ασπίδες» στην Ερυθρά Θάλασσα, αποτρέποντας επιθέσεις από drones των Χούθι.



Δίπλα του, το όπλο ηλεκτρονικού πολέμου «Υπερίων» εντυπωσιάζει με τις δυνατότητές του να εξουδετερώνει εχθρικά drones σε επιχειρήσεις του Πολεμικού Ναυτικού.

Παράλληλα, παρουσιάζεται και ρομποτικό σύστημα εξουδετέρωσης αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών – μια εικόνα από το πεδίο μάχης του μέλλοντος.

Leopard με «έξυπνη» θωράκιση

Στον επίγειο στόλο, ο Στρατός Ξηράς θα παρουσιάσει άρματα Leopard με νέα «κλουβιά» προστασίας, σχεδιασμένα για να αντέχουν σε επιθέσεις στον πύργο του άρματος.

Η εικόνα είναι εντυπωσιακή, και δείχνει πως η ελληνική άμυνα εκσυγχρονίζεται σε κάθε επίπεδο.

Αρχύτας και mini drones: η ελληνική καινοτομία πετά ψηλά

Στο κομμάτι των εναέριων μέσων, πρωταγωνιστεί το ελληνικό drone «Αρχύτας», μαζί με mini drones της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων.

Τη σκυτάλη παίρνουν UAVs κάθετης απογείωσης και αυτόνομα ελικόπτερα με τεχνητή νοημοσύνη.

Το μέλλον της πολεμικής τεχνολογίας, όπως φαίνεται, είναι ήδη εδώ.

Πύραυλοι, κατευθυνόμενες βόμβες και τεχνολογία αιχμής

Ανάμεσα στα συστήματα που θα παρουσιαστούν, ξεχωρίζουν πύραυλοι και κατευθυνόμενες βόμβες τελευταίας γενιάς, με υψηλές επιχειρησιακές δυνατότητες.

Μια παρέλαση που δεν τιμά μόνο την ιστορία, αλλά αναδεικνύει και τη δυναμική της σύγχρονης ελληνικής άμυνας.

Το πρόγραμμα στη Θεσσαλονίκη

Η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση ξεκινά στις 11:00 το πρωί, στην παραλιακή λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Παρόντες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας , ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης , καθώς και η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της χώρας. Μεταξύ των επισήμων:

ο Νίκος Δένδιας (υπουργός Άμυνας), ο Βασίλης Πάλμας (υπουργός Άμυνας Κύπρου), ο Νίκος Ανδρουλάκης ο Σωκράτης Φάμελλος η Αθηνά Αηδονά και ο Στέλιος Αγγελούδης.

Το «παρών» δίνει και η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και εκπρόσωποι κομμάτων, φορέων και προξενικών αρχών.

Εκδηλώσεις στην Αθήνα

Στην πρωτεύουσα, οι εορτασμοί ξεκίνησαν νωρίς το πρωί, στις 06:47, με χαιρετιστήριες βολές από το πυροβολείο του Λυκαβηττού και εωθινό από τις μπάντες των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Στις 10:40 π.μ. θα γίνει κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη , ενώ στις 11:00 π.μ. θα ξεκινήσει η μαθητική παρέλαση στο Σύνταγμα, παρουσία της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Μαθητές, πρόσκοποι, οδηγοί και άτομα με αναπηρία θα παρελάσουν τιμώντας το Έπος του ’40 με συγκίνηση και εθνική υπερηφάνεια.