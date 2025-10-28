Η παρέλαση από ψηλά: Spitfire, Harvard και ελικόπτερα - Εντυπωσιακά πλάνα πάνω από τη Θεσσαλονίκη

Τα ιστορικά αεροσκάφη Spitfire και Harvard με τον βρυχυθμό των εμβολοφόρων κινητήρων τους έδωσαν άλλη διάσταση στην μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη. Εξάλλου εντυπωσικά ήταν και τα ελικόπτερα της Πολεμικής Αεροπορίας, που απογειώθηκαν με προορισμό τον ουρανό της Θεσσαλονίκης προκειμένου να συμμετάσχουν στη στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου.



Ελικόπτερα, διαφόρων τύπων όπως Huey, αναγνώρισης, Apache, Chinook και NH90 πρόκειται να πετάξουν από το σημείο της παρέλασης προσφέροντας εντυπωσιακό θέαμα.