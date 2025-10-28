Μητσοτάκης: Η παρέλαση δείχνει μια Ελλάδα που τιμά το παρελθόν και ατενίζει το μέλλον με αυτοπεποίθηση

Σε εντυπωσιακό κλίμα πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκηη στρατιωτική παρέλαση για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος μίλησε για μια Ελλάδα που τιμά την ιστορία της και κοιτά με σιγουριά το μέλλον.



«Η σημερινή παρέλαση αντανακλά την εικόνα μιας χώρας που σέβεται και τιμά τις ένδοξες στιγμές του παρελθόντος, αλλά ταυτόχρονα ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση», ανέφερε ο πρωθυπουργός στη δήλωσή του μετά το πέρας της παρέλασης.



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπενθύμισε ότι «πριν από 85 χρόνια οι Έλληνες παραμέρισαν τις διαφορές τους και ενώθηκαν για να πολεμήσουν για την ελευθερία, καταγράφοντας μια νίκη περήφανη», τονίζοντας πως το μήνυμα εκείνης της ενότητας «είναι αυτό που οφείλουμε να μεταλαμπαδεύσουμε στη δική μας γενιά».



Αναφερόμενος στο παρόν, σημείωσε πως «ζούμε σε ταραγμένους καιρούς, όμως η στρατιωτική παρέλαση μας γεμίζει σιγουριά ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι εδώ, έτοιμες να υπερασπιστούν την ελευθερία για την οποία πολέμησαν οι πρόγονοί μας».



Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ακόμη ότι οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις «βρίσκονται στη φάση του σημαντικότερου μετασχηματισμού της ιστορίας τους, ώστε να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες και προκλήσεις».



Κλείνοντας τη δήλωσή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αφιέρωσε τη φετινή παρέλαση «σε εκείνους που δεν κοιμούνται τα βράδια, 365 ημέρες τον χρόνο, για να απολαμβάνουμε την ελευθερία μας», ευχόμενος «χρόνια πολλά στην πατρίδα και σε όλους τους Έλληνες όπου γης».