Νίκος Ανδρουλάκης: «Ένα μεγάλο ΟΧΙ στη διαφθορά, την αδικία και την ατιμωρησία»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης έστειλε μήνυμα ενότητας, εθνικής υπερηφάνειας και αγώνα για μια ισχυρή Ελλάδα, με αφορμή την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, μετά το τέλος της στρατιωτικής παρέλασης στη Θεσσαλονίκη.



«Η 28η Οκτωβρίου είναι ημέρα μνήμης και εθνικής υπερηφάνειας για όλους τους Έλληνες», τόνισε αρχικά ο κ. Ανδρουλάκης, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ιστορικής επετείου.



Αναφερόμενος στους ήρωες του ’40, σημείωσε πως «στα βουνά της Πίνδου γράφτηκαν μερικές από τις πιο ένδοξες σελίδες της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Οι ήρωές μας πάλεψαν με αυτοθυσία, αποδεικνύοντας στην πράξη τι μπορεί να πετύχει ο λαός μας όταν αγωνίζεται ενωμένος». Παράλληλα, προειδοποίησε ότι «η ιστορία μάς έχει διδάξει και τις καταστροφές που φέρνουν η διχόνοια και η μισαλλοδοξία».



Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε πως η σημερινή γενιά έχει «το χρέος να αγωνιστεί για μια Ελλάδα με ισχυρή εξωτερική πολιτική και αποτρεπτική δύναμη», ώστε –όπως είπε– «να σταθεί εμπόδιο στα αναθεωρητικά σχέδια της Τουρκίας».



Κλείνοντας, αναφέρθηκε και στην ανάγκη για ένα νέο «όχι» στη διαφθορά, την αδικία και την ατιμωρησία: «Να παλέψουμε για μια οικονομία ισχυρή, παραγωγική και ανταγωνιστική, που θα δημιουργεί θέσεις εργασίας για όλα τα Ελληνόπουλα. Ένα μεγάλο ΟΧΙ στη διαφθορά, στην αδικία, στην ατιμωρησία. Αυτές είναι πράξεις σεβασμού προς όσους αγωνίστηκαν για μια ελεύθερη Ελλάδα και πράξεις που ανοίγουν δρόμους ελπίδας και αισιοδοξίας για όλους τους Έλληνες. Χρόνια πολλά!», κατέληξε.