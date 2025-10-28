Μήνυμα του Αντώνη Σαμαρά για την 28η Οκτωβρίου: «Πριν 85 χρόνια ο λαός είπε μια μόνο λέξη: ΟΧΙ»

Το μήνυμά του για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Facebook ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς.

Ο πρώην πρωθυπουργός κάνει λόγο για «το ΟΧΙ στην υποταγή», που όπως τονίζει ήταν «ΝΑΙ στην αξιοπρέπεια και στην ελευθερία».

Ολόκληρο το μήνυμα του Αντώνη Σαμαρά:

«Πριν 85 χρόνια, ένας ολόκληρος λαός είπε μια μόνο λέξη - που έμεινε στην Ιστορία : ΟΧΙ στην Υποταγή !

Δεν υπολόγισε «διεθνείς συσχετισμούς» κι ας ήταν όλα εναντίον του.

Και πάλεψε επί δέκα χρόνια, πέρασε τα πάνδεινα, μάτωσε, αλλά παρέμεινε όρθιος.

Εκείνο το ΟΧΙ στην Υποταγή, ήταν ΝΑΙ στην Αξιοπρέπεια και στην Ελευθερία !

Γιατί αυτό μάθαμε να κάνουμε.

Κι άλλο δεν ξέρουμε.

Ελπίζω να μην το ξεχάσουμε ποτέ.

Και να φανούμε αντάξιοί του…»